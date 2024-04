Ionuț Varodi a făcut dezvăluiri despre noua echipă pe care Mirela Retegan a format-o rapid pentru spectacole: 'Nu-s noi mascotele'

Cu aproximativ o lună și jumătate în urmă, trei membri esențiali din Gașca Zurli au decis să părăsească grupul din diverse motive. În urma acestor plecări, Mirela Retegan, liderul acestei trupe celebre, a luat o decizie rapidă și a format o nouă echipă cu care a început deja să călătorească în turnee prin țară. Totuși, de această dată, personajele preferate ale copiilor sunt complet acoperite, deoarece actorii nu își mai arată chipurile.

Ionuț Varodi, actorul care îl juca pe "Bucătărașul Lulu" a dezvăluit detalii despre noua echipă pe care Mirela Retegan a format-o rapid pentru spectacole, scrie click.ro.

„Nu-s noi mascotele, sunt singurele rămase. Eu știu mascotele acestea de doi ani, din perioada pandemiei, nu este ceva nou pentru mine. Cunosc conceptul, deci nu am cum să îmi dau o părere. Părerea mea este că animatorilor nu li se vede chipul pentru că Mirela s-a gândit la longevitate. Habar nu am prea multe, ea le-a făcut. Mascotele care apar acum la spectacol sunt făcute de patru ani, nu are nicio legătură cu faptul că s-ar fi gândit că dacă pleacă unul dintre ei să nu se știe ce și cum”, a spus Lulu.

"Bucătărașul Lulu" a mai dezvăluit recent că înainte de a lua decizia de a părăsi Gașca Zurli, s-a gândit cu grijă la locul unde va lucra în viitor.

„Viitorul meu sună foarte bine! În primul rând mi-am deschis propria agenție de publicitate, întrucât am fost și social media manager și am avut rezultate foarte bune, nu îmi pot ignora pasiunea pentru online. Deja am început să lucrez cu două companii și un artist. Pe lângă asta, îmi doresc să mă întorc pe scenă, încă nu știu sub ce formă, îmi doresc să cânt, să joc, să încerc cât mai multe lucruri noi. Nu îmi doresc să mă întorc acolo. Atunci când un lucru se termină, oricare ar fi motivul, e clar că e gata”.

Din Gașca Zurli au plecat: Vero Căliman, adică „Fetița Zurli”, Ionuț (Lulu) Varodi, alias „Bucătărașul Lulu”, și Răzvan Marin, interpretul personajului Truli.