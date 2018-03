IPJ Giurgiu a anunţat că va derula în acest an un proiect de combatere a violenţei în familie

Şeful IPJ Giurgiu, Marian Cătălin Ţone, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, că instituţia sa derulează în acest an un proiect de combatere a violenţei în familie, prin care poliţiştii şi procurorii sunt instruiţi să aplice "cu fermitate" noile norme legale în domeniu. "În acest an vrem ca la nivelul IPJ Giurgiu să dezvoltăm un proiect de prevenire a violenţei în familie, vrem să îi învăţăm pe oameni să reacţioneze la violenţa în familie.

Vreau să vă spun că încă de la începutul acestui an am făcut paşi importanţi în acest sens şi, numai târziu de ieri, am organizat în nordul judeţului Giurgiu o şedinţă de instruire detaliată cu toţi poliţiştii de la Poliţia oraşului Bolintin Deal, de la Mihăileşti şi de la secţia Roata de Jos, am invitat şi un procuror. Vrem să învăţăm oamenii să reacţioneze la violenţa în familie, vrem să-i învăţăm noile norme legale pe care să le aplice cu fermitate. Vrem să mergem pe partea de prevenire care este importantă, dar trebuie să mergem şi pe zona de combatere", a afirmat şeful IPJ.

El a arătat că în perioada 13-14 martie au fost soluţionate, prin reţinerea autorilor, două astfel de cazuri petrecute în localităţile Crevedia şi Bucşani, conform Agerpres. "Într-unul dintre cazuri fostul concubin s-a deplasat la domiciliul concubinei cu care avea un copil de patru luni, a pătruns peste ea în curte, a ameninţat-o cu moartea şi a vrut să o strângă de gât. În aceste condiţii am aplicat legislaţia cu fermitate şi l-am reţinut, iar în cursul zilei de ieri am avut, la fel, o violenţă în familie. În acest caz cei doi soţi coabitau, soţul a avut o atitudine violentă faţă de soţie în sensul că a lovit-o cu coada unei furculiţe între ochi, provocându-i un traumatism cranio- cerebral, iar fetiţa în vârstă de 18 ani abia împliniţi, disperată, a sunat la sistemul naţional unic de urgenţă 112 şi am intervenit şi l-am reţinut şi pe el. Vrem să mergem în judeţul Giurgiu cu acest tip de reacţie, bineînţeles că este o reacţie în funcţie de competenţa materială şi competenţa instituţională pe care o avem, aceste reţineri fiind luate numai cu acordul şi prin unităţile de parchet cu care lucrăm şi care au deschidere foarte bună faţă de aceste activităţi şi faţă de aceste dosare", a declarat şeful IPJ Giurgiu.

Potrivit sursei citate, pentru combaterea acestui fenomen vor fi organizate în primul rând activităţi de instruire cu toţi poliţiştii privind partea legislativă, însoţite şi de activităţi preventive cum ar fi editarea de pliante şi afişe pentru ca victimele violenţei în familie să cunoască măsurile legale la care pot apela.