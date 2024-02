Ipoteză bombă: ofițerii FSB ar fi oprit camerele video de la închisoarea unde se afla Alexei Navalnîi (presă)

Potrivit unui raport de pe site-ul web al grupului de campanie pentru drepturile omului gulagu.net, vizita a fost menționată într-un raport al unei filiale a Serviciului Federal Penitenciar.

Deși informațiile de pe site nu sunt întotdeauna dovedite a fi corecte, acesta a fost primul care l-a expus pe liderul Wagner, Eevgeny Prigozhin, pentru recrutare din închisorile rusești.

Se presupune că anchetatorii ruși i-ar fi spus mamei liderului opoziției în timp ce aceasta vizita colonia penală IK-3 Polar Wolf unde era deținut.

Lyudmila Navalnaya a fost văzută sâmbătă călătorind la colonia din nordul Rusiei, unde i s-a spus că fiul ei a murit după ce s-a întors vineri de la o plimbare la 14.17, ora locală.

Secretarul său de presă, Kira Yarmysh, a susținut într-un videoclip că Navalnaya a fost ucis.

Yarmysh a spus: „Întreaga lume știe că președintele Rusiei a dat personal acest ordin [pentru uciderea sa], așa cum știe că Alexei nu i-a fost niciodată frică de el, nu a tăcut niciodată și că nu a încetat niciodată să acționeze. Nu trebuie să renunțăm. Acesta este ceea ce Alexei ne-a îndemnat să facem”, a informat The Times.

“2 days before Alexei Navalny’s death dead at the ‘Polar Wolf' prison, several FSB officers arrived in the camp and disconnected some of the prison’s security cameras and listening devices” Source: The Times pic.twitter.com/zmfFciPNjC

Opozantul rus Aleksei Navalnîi a murit vineri, potrivit autorităţilor, într-o închisoare, în Arctica, un deces care are loc cu o lună înainte de alegeri prezidenţiale care urmează să cimenteze din nou puterea lui Vladimir Putin, relatează AFP, informează News.ro.

Moartea sa, după trei ani de detenţie şi o otrăvire cu noviciok de care acuza Kremlinul şi FSB, privează o opoziţie deja sleită de principalul său reprezentant, în contextul în care Kremlinul orchestrează o represiune fără milă a tuturor criticilor săi, mai ales de la începutul asaltului în Ucraina, în urmă cu doi ani.

Autorităţile ruse nu au furnizat aproape niciun detaliu despre condiţiile decesului lui Navalnîi, limitându-se la un comunicat lapidar în care dau asigurări că au făcut totul pentru a-l reanima pe opozant, a căreui sănătate a fost fragilizată de o otrăvire cu noviciok şi încarcerare, după ce i s-a făcut rău.

”La 16 februarie 2024, în Centrul Penitenciar nr. 3, deţinutul Navalnîi A. A, s-a simţit rău după o plimbare şi şi-a pierdut aproape imediat cunoştinţa”, a anunţat înttr-un comunicat filiala Serviciului Penitenciar rus (FSIN) din regiunea arctică Iamal, dând asigurări că salvatori au încercat să-l salveze.

”Toate manevrele de reanimare necesare au fost efectuate, însă nu au dat un rezultat pozitiv. Medicii urgentişti au constatat moartea pacientului. cauzele morţii sunt pe cale să fie stabilite”, anunţă FSIN în comunicat.

Un spital vecin cu închisoarea, în orăşelul Labîtnangi, a anunţat că salvatori au fost trimişi la faţa locului la şapte minute după apelul taberei de deţiniuţi.

”Medici care au sosit la faţa locului au continuat manevrele de reanimare care au fost deja efectuate de medicii închisorii. Ele au continuat timp de peste 30 de minute. Cu toate acestea, pacientul a decedat”, declară spitalul agenţiilor ruse de presă.

Agenţia de presă de stat RIA Novovsti scrie vineri că Navalnîi a participat printr-o legătură video, joi, la două audieri la un tribunal din regiunea Vladimir şi că nu şi-a exprimat nicio plângere cu privire la starea sănătăţii.

”Ieri (joi), la noi au fost două audieri. El nu şi-a exprimat nicio plângere cu privire la starea de bine. S-a exprimat în mod activ”, declară RIA Novosti un tribunal din oraşul Kovrov.

Aleksei Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, ispăşea o pedeapsă de 19 ani de închisoare cu privire la ”extremism”, într-o colonie penitenciară izolată, în Arctica, în condiţii foarte dificile.

Rudelor liderului defunct al opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi li se refuză accesul la cadavrul acestuia - de trei zile -, denunţă luni echipa acestuia, care precizează că mama acestuia ”nu este autorizată” să în morga în care s-ar putea afla cadavrul, relatează AFP, informează News.ro.

”Mama lui Aleksei (Navalnîi) şi avocaţii săi au sosit la morgă (luni) dimineaţa. Nu au fost autorizaţi să intre. Unul dintre avocaţi a fost literalmente împins afară. Când am întrebat personalul dacă corpul este acolo, nu au răspuns”, anunţă pe reţele de socializare o purtătoare de cuvânt a lui Aleksei Navalnîi, Kira Iarmîş.

The body of murdered opposition politician Alexei Navalny has not yet been handed over to his relatives. The cause of death "has not been established"



The Russian Investigative Committee told his mother and lawyers that the investigation into Navalny's death has been prolonged.… pic.twitter.com/zMgMmMZ3rz