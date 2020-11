ÎPS Teodosie face un apel către Guvern: Închiderea bisericilor aduce tristețe și tristețea este început de boală. Imbolnăvești sufletul, îmbolnăvești și trupul

ÎPS Teodosie a făcut luni la Antena 3 un apel către Guvern să nu restricționeze activitățile religioase în numele pandemiei.

„Închiderea Bisericii aduce tristete, tristetea este inceput de boala. Omul care este vesel este si sanatos. Putem pastra regulile sanitare in Biserici. Ne-a fost incalcata autonomia fata de stat, dreptul la religiozitate. Fac un apel, nu cu revolta, ci cu sinceritate si obiectivitate. Vorbesc in numele credinciosilor, eu nu caut binele meu, caut binele tuturor si binele tuturor este a ne manifesta inaintea lui Dumnezeu pentru ca sufletul este mai important decat trupul. Imbolnavesti sufletul, imbolnavesti si trupul. Toata Evanghelia abunda in asemenea exemple”, a declarat ÎPS Teodosie.