Irina Tănase: Liviu Dragnea stă 23 de ore în celulă. Starea lui de sănătate e foarte gravă, are trei probleme

Logodnica lui Liviu Dragnea, Irina Tănase, a declarat la Antena 3 că fostul lider își petrece 23 pe ore de zi în celulă pentru că nu i se mai dă voie să muncească și are probleme grave de sănătate.

„Starea lui de sanatate e foarte gravă si nu cred ca se va imbunatati prea curand. Din acest motiv a iesit cu declaratii publice si avocata. Stiti ca noi nu iesim cu declaratii despre viata privata. Are niste hernii pentru care are nevoie de consult de specialitate. Are hernii care trebuie operate. El a refuzat anii trecuti sa se opereze pentru ca era campanie si n-ar fi putut sa o duca. El a cerut sa fie dus la spital, de ce nu este dus, nu stim.

In 26 iunie a fost retras de la munca. El sta 23 de ore pe zi in celula de atunci.

Stă, citește, mai rezolvă un Sudoku, mai vorbim la telefon. Nu are ce să facă în camera. Se uită la televizor, dar nu la știri.

Are herniile de disc care s-au agravat, are niste probleme la genunchi aparute acum 6 saptamani in urma, din cauza lipsei activitatii fizice si are problema cu degetele de la mana pe care nu le mai poate indoi in urma unui accident. Pentru toate trei are nevoie sa fie tratat”, a declarat Irina Tănase, logodnica lui Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea este încarcerat la penitenciarul Rahova.

Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, afirma că acesta are mai multe hernii la coloană, afecţiuni care s-au agravat. Ea a mai spus că fostul lider PSD era programat la consult medical în 30 iunie, însă nu a mai fost dus la spital nici până în acest moment.

Sistemul administrației penitenciare asigură tratamentului recuperativ în mod unitar, nediscriminatoriu, pentru toate persoanele private de libertate, anunță ANP, ca reacție la declarațiile avocatei lui Liviu Dragnea despre faptul că acesta nu a fost încă operat.

„Având în vedere dezbaterile publice care vizează aspecte din executarea pedepsei privative de libertate a unei persoane aflate în custodia Penitenciarului București-Rahova, precizăm: Sistemul administrației penitenciare asigură, în conformitate cu prevederile legale și în condiții care garantează respectarea demnității umane, aplicarea regimului de detenție și a tratamentului recuperativ în mod unitar, nediscriminatoriu, pentru toate persoanele private de libertate. Persoanele condamnate beneficiază de asistență medicală, tratament și îngrijiri în mod gratuit sau contra cost, în condițiile legii, la cerere sau ori de câte ori este necesar, conduita terapeutică fiind stabilită de personalul medical propriu sau cel al unităților sanitare din afara sistemului penitenciar, după caz”, anunță Administrația Națională a Penitenciarelor.

Totodată, mai arată ANP, în considerarea aceleiași perspective de legalitate, dreptul la plimbarea zilnică și cel de participare la activități de reintegrare socială se asigură în conformitate cu prevederile Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

„Subliniem că, prin activitatea judecătorului de supraveghere a privării de libertate, desfășurată la nivelul unității penitenciare, exercitarea drepturilor prevăzute de Lege pentru persoanele custodiate este permanent supusă supravegherii și controlului legalității”, mai precizează ANP.