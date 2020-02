Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, a publicat luni, de Dragobete, un mesaj emoționant pe Instagram.

„Love is patient, love is kind. (..)

It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.

Love never fails”, a scris Irina Tănase în dreptul imaginii postate.

În fotografia postată apare un buchet de trandafiri și o poză în ramă care îi înfățișează pe Irina Tănase și Liviu Dragnea sărutându-se.