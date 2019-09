Iritată de afirmaţiile preşedintelui ceh, Kosovo boicotează un summit de la Praga

Kosovo a renunţat să participe la un summit regional de la Praga, au anunţat miercuri responsabili cehi, în urma declaraţiilor preşedintelui ceh care i-a calificat drept "criminali de război" pe liderii kosovari, relatează AFP preluat de agerpres.

Delegaţii guvernamentale din mai multe ţări din Balcanii occidentali urmează să se întâlnească joi, la Praga, cu prim-miniştrii ceh, ungar, polonez şi slovac."Kosovo a trimis astăzi o notificare pentru a prezenta scuze pentru absenţa sa", după ce iniţial şi-a confirmat participarea, a declarat pentru AFP Jana Adamcova, purtătoarea de cuvânt a guvernului ceh.Marţi, preşedintele ceh Milos Zeman a declarat că apreciază Serbia şi nu Kosovo, în cursul unei vizite la Belgrad, care refuză să recunoască independenţa Kosovo.Miercuri, Zeman a precizat că va întreba guvernului ceh "dacă este posibil să retragem recunoaşterea Kosovo" de către Republica Cehia, potrivit unei postări pe Twitter a purtătorului său de cuvânt, Jiri Ovcacek."Un stat condus de criminali de război nu-şi are locul în comunitatea ţărilor democratice", a adăugat Zeman, cunoscut pentru simpatiile sale faţă de Rusia şi China.Fostul prim-ministru al Kosovo, Ramush Haradinaj, fost comandant al rebelilor de origine albaneză care au luptat împotriva Serbiei la sfârşitul anilor '90, a demisionat în luna iulie pentru a compărea în faţa unui tribunal special de la Haga care anchetează asupra crimelor de război din acea perioadă.Ministrul ceh de externe, Tomas Petricek, a declarat miercuri că Praga nu are niciun interes să-şi schimbe decizia sa din 2008 de a recunoaşte Kosovo ca stat independent."Am recunoscut Kosovo 'de jure' în 2008 şi este în interesul securităţii noastre şi al transparenţei politicii noastre externe să nu schimbăm nimic", a declarat Petricek pentru AFP.Summitul de joi are drept obiectiv consolidarea legăturilor între cele patru ţări ale Grupului de la Vişegrad şi Albania, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord şi Serbia, care încearcă toate să se apropie de UE.