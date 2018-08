Isărescu, provocat de un internaut, s-a dezlănțuit pe Facebook! Înjură ca la ușa cortului: 'Să îţi bagi singur p... în tot neamul tău'

Costin Isărescu, fiul guvernatorului Băncii Naționale a României(BNR), Mugur Isărescu, a intrat în conflict deschis cu mai mulți reprezentanți vocali ai grupurilor de clienți, care au avut procese cu băncile. Provocat, Costin Isărescu a răspuns în termeni violenți unuia dintre cei care administrează grupurile dedicate clienților nemulțumiți de bănci, informează revista Capital.

Clientul înjurat de Isărescu a postat, pe Facebook, întreaga conversaţie. “Mi-e ca dacă îţi mai spun câte ceva te fac să şi plângi. Mi-e milă de tine, aşa că îţi zic doar următoarele, să îţi bagi singur p... în tot neamul tău”, a spus Isărescu.

După ce conversaţia a fost făcută publică, fiul guvernatorului a revenit cu mai multe comentarii pe pagina respectivă.

Se duc lupte subterane! Cozmin Gușă identifică cinci direcții de acţiune politică cu miză pentru alegerile prezidențiale

“Nu, mă! Trebuia să te las să mă înjuri pe mine şi pe tata în continuu şi să îşi mulţumesc. Ți-am zis, multă baftă!...(...) pastrez inceputul conversatiei, poate devine interesant pe parcurs. te rog retine ca daca ma injuri pe mine, te injur inapoi asa ca ramane valabil ce ti-am propus sa faci singur (....) si cu toate astea am macar curajul sa ma prezint cu numele meu si poza mea! tu fiind un nimic, te ascunzi dupa o masca, ceea ce arata ce fel de om esti ! (...) Caius Ionescu te-am intimidat? asa sensibil esti ? din faptul ca ti-am spus ca traim in democratie si ai dreptul sa iti exprimi orice parere ? (....) Caius Ionescu punem inceputul conversatiei inca? uite, te las pe tine sa vad daca ai demnitatea asta (...) chemati-va haita, stau singur in fata voastra cum am mai stat (...) haideti cu injuraturiile, amenintariile si ce mai vreti voi. sunt imun, dupa mii (...) din pacate nu va schimba caracterul, asta e! haideti, succes!(...) ne cunoastem? m-am bagat eu in seama cu tine vreodata? nu cred. domnul Caius m-a injurat, m-a invitat la o discutie si i-am raspuns pe acelasi ton, nimic mai mult. Ti-am mai spus, cheama haita ca nu faci fata, te faci de ras, crede-ma, da un mass ceva”, a comentat Isărescu junior, postând și o fotografie cu începutul conversației.