Se duc lupte subterane! Cozmin Gușă identifică cinci direcții de acţiune politică cu miză pentru alegerile prezidențiale

Cozmin Guşă a analizat, la Realitatea Tv, în exclusivitate, care sunt direcţiile de acţiune politică din România, în anul 2018. Concret, sunt 5 puncte de care trebuie să ţinem cont: OUG pentru amnistie, lupta Iohannis-Tăriceanu, competiţia Dragnea-Tăriceanu, efortul pe care românii trebuie să îl facă pentru a invalida Guvernul Dăncilă, dar şi mişcările din politica externă, mai ales întâlnirea Trump-Putin. În funcţie de evoluţia celor 5 direcţii, vom avea o perspectivă clară asupra anului 2019, mai ales cu privire la alegerile prezidenţiale.

„Sunt cel puţin 5 direcţii de acţiune politică internă sau internaţională şi de acţiuni corespunzătoare concomitente organizate, după care se vor reazimuta ceea ce percepem la nivel de acţiune:

1. În primul rând avem iminenţa acestei OUG referitoare la jocul din Justiţie, care este la pachet şi cu jocul extrem de sofisticat care este numirea şefului DNA. Acesta este punctul 1 la care o să revin.

2. Putem vorbi de lupta instalată deja de lupta Tăriceanu- Iohannis, referitoare la influenţa asupra activului PNL. Klaus Ioahnnis acţionează pe scenă, Călin Popescu Tăriceanu acţionează subteran.

Lovitură pentru Ludovic Orban - Viorel Cataramă, greu de exclus din PNL: Decizia este NULĂ

3. Al treilea lucru ar fi noua competiţie aproape declarată public, între Dragnea şi Tăriceanu, acelaşi Tăriceanu, iată că îl vedem în două roluri diferite. Dar de data este este o competiţie pemtru stabilirea candidatului pentru prezidenţialele din ' 2019.

4. La punctul 4 avem un efort colectiv pe care multa lume importantă din România îl face, pentru a reusi invalidarea mandatului acestui Guvern Viorica Vasilica Dancila. Un efort pozitiv, colectiv, în perspectiva unui pericol cvasimortal care ne paşte, să ajungem să defilăm în această toamnă de pregătire a preşedinţiei rotative a UE, care va fi preluată de România prin Klaus Iohannis şi echipa guvernamentală, pentru că nu ne putem permite să mergem în structuri de ţoape sau sfertodocţi, într-o echipă care atenţie, să integreze strategiile de reformare a UE.

5. La punctul 5, Romania trebuie să se reazimuteze în funcţie de rezultate nespuse, dar cunoscătorii le cam ştiu, ale întâlnirii Trump Putin de la Helsinki. Multe din acele discuţii au vizat jocul de frontieră, adică joc care ne priveşte exact pe noi, nu doar e noi, dar şi pe noi, iar oamenii din structurile specializate, SRI sau SIE, ştiu cam despre ce vorbim. Pentru că într-un fel, lumea s-a rebipolarizat, iar întâlnirea de la Helsinki a marcat acest lucru. Deci cam astea 5 puncte ar fi de abordat".

Cozmin Guşă a detaliat care este importanţa OUG pentru baronii PSD, dar şi cât de importantă este alegerea viitorului şef DNA:

”Mă întorc la punctul 1, dacă eşti de acord. Apropo de Justiţie, aici în mod evident, în această luptă surda, dură a lui Dragnea, de a rezolva problemele penale ale altor baroni care îl susţin la şefia partidului, o să îl facă să susţină o OUG care să poată să funcţioneze şi să statueze un soi de aminsitie, un soi de graţiere, pentru faptele din această toamnă. Pentru că în toamnă mai mulţi baroni au termene şi fără o astfel de OUG vor fi condamnaţi, unii la puşcărie, alţii şi la plata unor sume, pentru că au şi devalizat bugete naţionale, iar ei ar vrea să şi rămână şi nepedepsiţi, şi cu toţi banii furaţi. Iar dacă această OUG dacă nu se va da în următoarele zile, dacă Iohannis va bloca numirea lui Stănescu, atunci ar putea să fie în următoarele săptămâni. Aici Dragnea s-a împiedicat de refuzul Vioricăi Vasilica de a semna OUG, dintr-o frică a doamnei Dăncilă consecinţă penală. Pentru că încadrarea juridică va fi mult mai gravă decît la plângerea lui Orban cu Ambasada Israelului.

Prognoza METEO pentru începutul de săptămână: Vreme călduroasă în aproape toată țara

Ei, în paralel cu asta, în această luna se va desfaşura un nou proces de selecţie a unui nou şef DNA, dar nu vorbim de un şef în sens propriu care să dea ordine procurorului, nu. Noi vorbim de necesitatea unui viitor şef al DNA, care să ne asigure credibilitatea sistemului de luptă împotriva corupţiei şi să nu avem surpriza unui viitor şef care vine cu mandat politic de acţiune împotriva duşmanilor lui Dragnea, folosind tot armamentul din dotarea DNA, pentru a-şi pune duşmanii cu botul pe labe. Sigur ca au fost multe excese în mandatul lui Kovesi, sigur că au fost destule chestii selective în care s-au făcut dosare doar oamenilor de afaceri din România, şi mai puţin corporaţiilor multinaţionale ai căror avocaţi sau ambasadori au făcut tot felul de chestii interzise pe la fel de fel de demnitari. Nu vreau să mă gândesc decât la dosarul Microsoft, în care mituitorul nu a păţit nimic. Dar lupta anticorupţie a fost un element care a activat o partea consistentă din societatea românească, adică în speranţa acestor cetăţeni plătitori de taxe că banii lor nu vor mai fi furaţi. Pentru că marea frustrare a celor care vor veni la mitingul de pe 10 august este legată de faptul că ei simt ca banii pe care ii trimit în ţară sunt furaţi de politicieni sub diverse forme: fie sub forma unor acte de protecţie socială care maschează un fel de mită electoral, fie sub formă de contracte false sau umflate care canalizează bani din taxe pe care noi le plătim, în mare parte, în buzunarul lor. Deci aici eu văd lupte subterane dure între cei care stau de pază ca sistemul de justiţie să fie total dereglat şi cei care vor să îl deregleze în interes personal".

Pe de altă parte, Guşă a mai subliniat că "mare parte din primarii PNL au aceleaşi probleme ca si si cei din PSD. Ţara este plină de nepoţei, nepoţele, angajaţi din sistemul de stat, care nu au doar culoarea roşie, au şi culoarea verde de la UDMR. Asta ca dovadă că sondajul nostru arată că actualii preşedinţi ai celor două formaţiuni sunt cei mai slabi din istorie, care trebuie să le dea de gândit".

Mihaela Buzărnescu intră în ISTORIA tenisului mondial: Ce a putut face în FINALA din SUA

Consultantul politic a explicat apoi, la punctul doi, lupta Iohannis-Tăriceanu pentru electoratul PNL:

"La punctul 2 care ne marchează această perioadă este acestă luptă politică tacită, neasumată, între Iohannis şi Tăriceanu, referitoare la activul PNL. Acolo se duce o luptă, care are ca miză finală sprijinul pentru competiţia din 2019, în care pe lângă charisma personală, vor intra în acţiune primarii, consilierii, parlamentarii, cu influenţă în diverse judeţe, şi mă refer aici la electoratul PNL. Acolo în PNL după cum spuneam s-a produs un fenomen de decoagulare, nu mai respectă nimeni pe nimeni, nu ştie nimeni cine este şeful. A venit şi Blaga, are si el o halcă, Orban are şi el ceva, Gorghiu cu soţul din zona gri pedalează, e clar ca acolo e un teren propice, în care cei doi pretendenţi, Iohannis, cu cele mai mari şanse, am văzut şi reacţia sălii, dar şi Tăriceanu, deloc de neglijat, pot să pescuiască. Acum tu ştii cazul lui Marius Nicoară care a plecat la ALDE. Tu ştii că el are influenţă în judeţ, iar dacă a plecat la Tăriceanu, nu este exclus ca alţi primari din zonă, poate şi parlamentari, consilieri, să plece. Deci la punctul doi trebuie urmărită lupta Tariceanu- Iohannis pentru a câştiga lupta din PNL. Daca e să fac un pronostic, primele şanse le are Iohannis, am văzut şi reacţia sălii, dar şi Tăriceanu are alături statutul de fost preşedinte PNL".

Totodată, şi competiţa Dragnea-Tăriceanu are un rol important pentru alegerea postului de candidat la prezidenţiale:

"Trec la punctul 3, cu noua competiţie Dragnea-Tăriceanu. În mod evident, Tariceanu nu a marşat la ideea suspendării lui Iohannis, îl cunosc, am făcut campanii împreună. Nu este stilul lui, el nu merge pe ideea unei suspendări absurde, lucru pe care Dragnea îl dorea. Acum, după toate temele pe care le avem, Dragnea nu mai doreşte suspendarea, dar ar dori să organizeze din punct de vedere public o competiţie între el şi Iohannis, din care perdantul de serviciu, adică cel despre care să să vorbească cel mai puţin, să fie Tăriceanu. Ştii cum e, e ca la box, iţi alegi challenger-ul, pui în joc centura, alegi oameni pe care sigur îi baţi ca să poţi supravieţui. Pe asta mizează şi Dragnea. El crede ca va fi ales de Iohannis, care are centura de campion, apropo de preşedinţia României, pentru că şi lui Iohannis ii este mai uşor sa poată lupta cu Dragnea, care este atât de neprestigios, atât de găurit, din punct de vedere public sau politic. Şi această luptă mimata între ei doi va creşte tensiunea dintre Dragnea şi Tăriceanu. Asta îl va nemulţumi pentru că acest joc subteran vine în contradicţie cu ce spunea Dragnea în declaraţia publică mincinoasă că vezi Doamne, vor face un sondaj public în care PSD -ALDE vor avea un candidat comun care ar putea să fie Tăriceanu. Asta este o minciună pe care Tăriceanu nu a crezut-o nici 5 minute".

Cozmin Guşă a mai vorbit şi de electoratul acestora: "Electoratul lui Iohannis se cam ştie. La Liviu Dragnea, se poate ghici, dar este electoratul captiva la baroni, asta este marea diferenţă. La Liviu Dragnea, pentru că el nu este charismatic, nu îl aplaudă lumea, nu inspiră nimic, nu are pentru ce să îl laude, la Dragnea electoratul lui este electoratul captiv al baronilor PSD care ştiu acest lucru, îl pot şantaja pe Dragnea: asistaţi social, oameni vai de capul lor, ce să mai vorbim, drojdieri, oaneni care trăiesc din ajutoare pe care le plătim noi din taxe. Nu ştiu dacă se uită la Realitatea, dar dragii mei, voi nu trăiţi din banii lui Dragnea, voi trăiţi din banii din taxele noastre. Atunci Dragnea nu are o problemă, el nu are un electorat al lui între 3%-5%, restul, până la 17% este electorat pe care baronii pot să i-l aducă sau nu. Atunci Dragnea este total dependent de baronii care pot să îi dea sau nu electorat din judeţe, comune, municipii".

Pe de altă parte, Tăriceanu are un electorat al său, are un mesaj antijustiţie mult mai sofisticat, şi a beneficiat de o achitare din partea justiţiei pe care a criticat-o, a mai spus Guşă.

Consultantul a mai precizat că mesajul anti- PSD care este peste tot, chiar şi la UNTOLD, se referă la Dragnea şi ai săi: "Oamenii sunt satui de Dragnea, Lia Olguţa Vasilescu, Firea, ei vorbesc prost şi agramat". Referitor la un candidat din partea partdului lui Ponta la prezidenţiale, Cozmin Guşă a mai precizat: "Daca PSD face puţin mai bine, lui Ponta îi va fi mai greu să rupa ceva consistent".

La punctul 4, Cozmin Guşă a vorbit despre efortul pe care românii trebuie să îl facă pentru a invalida Guvernul Dăncilă:

"Suntem în mare pericol ca nişte ţoape, nişte sfertodocţi să ajungă ne reprezinte în acest exerciţiu important pentru România, preşedinţia rotativă a UE. Atenţie, moment în care UE se redefineşte şi o să o facă printr-un mare summit la Sibiu, în primăvara lui 2019. Suntem total depăşiţi de această guvernare, de complexitatea acestor evenimmente, iar Europa, aşa cum este ea, fără lideri, stă mai bine la nivel de guverne, în absolut oricare ţară, decât noi. Iar noi, deţinând această preşedinţie rotativă, ne vom face de râsul Europei, adică noi vedem intamplarile din delegatiille Vioricăi Vasilica, vă daţi seama că în toamna asta numai despre asta se va vorbi, toată Euroa mediatică sau nemediatică va arăta faptul că acestă doamnă incompetentă şi cu aparenţă de analfabetă va fi cea care va decide fel de fel de lucruri pentru viitorul Europei. Nu se poate! De la Euronews, până la alte canale, inclusiv canale din UK, ne vor face de râs! Deci acest efort de invalidare a Vioricăi Dăncilă trebuie făcut colectiv, de la mass media, de la partide, la instituţiile statului. Este ca o operaţie chirurgicală, acest Guvern şi aceată doamnă trebuie să dispară", a mai spus Guşă.

La ultimul punct, Guşă a vorbit despre importanţa întâlnirii Trump- Putin:

"Noi trebuie să înţelegem că lumea s-a schimbat, fără ca noi să fim pregătiţi să administrăm asta. Nici alte state nu au fost pregătite. SUA şi-au ales adversarul în persoana Rusiei sau a lui Putin. Dar Rusia nu este pregătită să le facă faţă, din punct de vedere economic. Din punct de vedere militar, sunt diverse lucruri, unde ruşii se pot măsura cu americanii, dar sunt net inferiori. Atunci în baza acestui fapt petrecut, arătat, demonstrat la Helsinki, la întâlnirea Trump-Putin, multe lucruri se vor modifica. Iar pentru noi, bastion al americanismului, urmează perioade interesante. Sigur, nu are cine să le administreze, dar să sperăm că vom avea un alt Guvern în toamnă, iar cu instalarea noului ambasador al SUA în România, Adrina Zukernam, şi a echipei sale, lucrurile se pot îndrepta în bine. Să fim atenţi, nu este întâmplător că SUA au ales ambasador român, care vorbeşte română, are rădăcini în România, are parte din suflet românesc, el trebuie să vină cu altfel de strategie, nu una de ordin poliţienesc, ci una de compatibilizare. Vrem cu americanii? Trebuie să ne compatibilizăm", a mai spus Guşă.

Cozmin Guşă a încheiat subliniind:"Toate aceste elemente pe care le-am prezentat au aparenţa unui cocktail Molotov, dar nu este chiar aşa. Dacă lumea care contează în România se apucă gospodăreşte şi le administrează, cu mai multe seriozitate, după acest concediu, treburile capătă rezolvare. Dar aceste 5 lucruri pe care le-am identificat există, sunt lupte subterane, şi nu au vocaţie constructivă. Dar putem să le dăm vocaţie constructivă".