Israelul, demonstrație de forță în Orientul Mijlociu: A întreprins cel mai amplu atac din ultimii 4 ani asupra ţintelor Hamas din Gaza. Anunțul lui Netanyahu

Israelul a întreprins cel mai amplu atac asupra ţintelor Hamas din Gaza de la Operaţiunea Protective Edge din 2014 şi va spori forţa acestor acţiuni cât este nevoie, a spus prim-ministrul Benjamin Netanyahu, informează BBC, conform news.ro.

Raidurile au fost răspuns la rachetele trimise în Israel, a mai explicat prim-ministrul israelian. Organizaţia Hamas a spus că armistiţiul a fost stabilit, însă au fost raportate noi schimburi.

Oficiali palestinieni au transmis că doi oameni au fost ucişi şi 12 răniţi în atacul aerian de sâmbătă asupra oraşului Gaza.

De cealaltă parte, autorităţile israeliene spun că trei israelieni au fost răniţi de una dintre cele peste 90 de rachete lansate asupra ţării.

Reprezentanţi ai armatei israeliane au comunicat faptul că au fost lovite dispozitive folosite de Hamas, care domină Gaza, inclusiv cartierul general al unui batalion din Beit Lahia, câmp de antrenament localizat în nordul Fâşiei Gaza, lansatoare de rachete şi depozite.

„Într-o consultare cu ministerul Apărării, am decis să acţionăm puternic împotriva terorismului Hamas”, a spus Netanyahu într-o înregistrare video. „Armata a lovit Hamas cu cel mai amplu atac de la Operaţiunea Protective Edge şi vom spori forţa atacurilor noastre cât este necesar”.

Oficialii palestinieni au declarat că încetarea focului a fost hotărâtă mulţumită „eforturilor egiptene şi internaţionale”. Israelul nu a comentat această afirmaţie.

Atacurile vin ca urmare a escaladării violenţelor în regiune, în ultimele luni. Ele au coincis cu demonstraţiile de la graniţa Fâşiei Gaza cu Israelul, mii de palestinieni cerând dreptul de a reveni pe vechiul teritoriu, precum şi încheierea blocadei impuse de Israel şi Egipt asupra Fâşiei Gaza.

Israelul şi Egiptul susţin că blocada este o măsură de securitate necesară împotriva militanţilor.

Oficialii din Gaza spun că peste 130 de palestinieni au fost ucişi şi 15.000 răniţi de forţele armate israeliene în timpul protestelor.

This is our reality: 90 rockets and mortar shells fired at Israel in less than 24 hours pic.twitter.com/tMZAeEgj75