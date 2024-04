Israelul pregătește ofensiva în ultimul bastion al Hamas: Peste un milion de civii din Rafah vor fi evacuați (surse)

Ministerul israelian al Apărării a cumpărat zeci de mii de corturi, pregătind evacuarea civililor din Rafah în perspectiva unui atac în zona pe care o consideră ultimul bastion al grupării Hamas, anunță Mediafax.

Israelul a pregătit zeci de mii de corturi pentru civilii palestinieni pe care intenționează să îi evacueze din Rafah în următoarele săptămâni, înaintea unui asalt asupra orașului pe care îl consideră ultimul bastion al Hamas în Fâșia Gaza, au declarat miercuri surse israeliene.

Populația din Rafah, zonă aflată la granița cu Egiptul, a crescut în ultimele luni cu peste un milion de palestinieni care au fugit din restul Fâșiei Gaza în urma ofensivei israeliene. Soarta palestinienilor din Gaza îngrijorează atât puterile occidentale, cât și Cairo, care a exclus primirea de refugiați în Peninsula Sinai, relevă Reuters.

Ministerul israelian al Apărării a cumpărat 40.000 de corturi

După săptămâni de discuții cu Statele Unite despre garanțiile civile, Ministerul israelian al Apărării a cumpărat 40.000 de corturi, fiecare cu o capacitate de 10-12 persoane, pentru palestinienii care ar urma să fie relocați din Rafah, au declarat surse guvernamentale israeliene.

O înregistrare video care a circulat online pare să arate rânduri de corturi care se ridică în Khan Younis, un oraș situat la aproximativ 5 km de Rafah.

Deși nu a discutat planuri de luptă specifice, armata israeliană a semnalat din ce în ce mai des că este pregătită să acționeze la Rafah.

Densely populated area with displaced people are still targets of #IsraeliTerrorists' airstrikes. While most of the world was sleeping peacefully, homes in #Rafah were destroyed by attacks. Civil defense is still searching for victims under the rubble. pic.twitter.com/k9K2PoDKzs — ElisaKim (@elstheticsa) April 24, 2024

Insoportable!!75.000 tórnelas de explosivos arrojados contra población civil, 41.100 asesinados y desplazados, de ellos 14.778 niños.El hambre y las enfermedades por falta de saneamiento se extienden en la franja y ahora los tanques a las puertas de Rafah…,,,,,,, #AltoElFuegoYA https://t.co/lkk0GTrejz — Soraya Rodríguez (@sorayarr_) April 23, 2024

An IDF invasion of Rafah would likely intensify anti-Israel sentiment around the world, but Israel's far-right government likely believes that halving the Palestinian population would give Israel more control over Gaza, and that the world would eventually accept it. https://t.co/YImaM7yfhY — ????ヒヨコ is all you need!!!???? (@mawatan6x) April 24, 2024