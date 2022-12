Italia: Bugetul pe 2023 al noului guvern condus de Giorgia Meloni a fost adoptat cu brio

Deputaţii italieni au adoptat vineri seară, după un vot de încredere, bugetul pe 2023, primul al guvernului de dreapta condus de Giorgia Meloni şi care îşi asumă filosofia predecesorului său Mario Draghi dând un loc de frunte luptei împotriva inflaţiei, notează AFP, potrivit Agerpres.

Într-adevăr, acest buget a votat după mai multe şedinţe nocturne ale deputaţilor şi membrilor guvernului pentru a găsi cele peste 21 de miliarde de euro necesare măsurilor de sprijinire a gospodăriilor şi întreprinderilor cu scopul de a face faţă creşterii preţurilor la energie şi inflaţiei generale pe care o antrenează.

Proiectul de buget a fost votat de 221 de deputaţi, 152 fiind contra. Senatorii trebuie la rândul lor să-l adopte, săptămâna viitoare, înainte de Anul Nou, iar cu siguranţă guvernul va pune din nou problema încrederii pentru a evita orice modificare a proiectului său.

Comisia Europeană a aprobat la jumătatea lunii decembrie în linii mari proiectul de buget al Italiei, respingând în acelaşi timp mai multe măsuri considerate incompatibile cu recomandările anterioare transmise la Roma.

Proiectul de a acorda comercianţilor dreptul de a refuza clienţilor plăţi cu cardul bancar pentru sume mai mici de 60 de euro fără a suporta penalităţi a fost astfel considerat contrar cerinţelor luptei împotriva evaziunii fiscale şi această măsură a fost eliminată din buget.

Guvernul Giorgiei Meloni a menţinut, însă, majorarea plafonului pentru plăţile în numerar, care urcă de la 2.000 la 5.000 de euro, de asemenea, în vizorul Comisiei Europene.

O altă măsură denunţată de Bruxelles, o amnistie fiscală pentru anularea datoriilor de până la 1.000 de euro legate de perioada 2000-2015, a fost prelungită.

Salariaţii vor beneficia de reduceri de impozite de 2% pentru veniturile de până la 35.000 de euro pe an, la fel ca sub precedentul guvern Mario Draghi, şi de 3% pentru remuneraţiile sub 25.000 de euro, în timp ce pensia minimă creşte la 600 de euro pentru cei peste 75 de ani.