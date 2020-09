Italia - Fond de două miliarde de euro pentru a ajuta turismul

Banca italiană de stat Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a anunţat vineri că a creat un Fond naţional pentru turism, cu scopul de a investi două miliarde de euro în sectorul hotelier, afectat puternic de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters potrivit Agerpres.

Conform datelor Naţiunilor Unite, Italia este una dintre cele mai vizitate ţări din lume, iar turismul este responsabil pentru aproximativ 13% din Produsul Intern Brut. Consiliul mondial al turismului estima recent că industria italiană a turismului ar putea înregistra în acest an pierderi de 36,7 miliarde de euro.CDP va investi 750 milioane de euro în hoteluri considerate a fi de interes istoric, în timp ce Ministerul Turismului din Italia va contribui cu încă 150 milioane de euro, iar alţi investitori vor acoperi restul sumei."Italia are multe hoteluri de tip familial şi mici lanţuri hoteliere, iar aceste active se confruntă cu presiuni din cauza efectelor pandemiei", a afirmat ministrul Turismului din Italia, Dario Franceschini.Veniturile sectorul turismului au scăzut în trimestrul doi din 2020 cu aproape 90%, arată datele oficiale.Fondul naţional pentru turism va promova investiţiile hoteluri pentru a îmbunătăţi standardele de calitate, a precizat CDP.Conform studiilor publicate luna aceasta de grupurile de turism Confiturismo şi Assoturismo, impactul pandemiei asupra industriei italiene a turismului ar putea ajunge în acest an la 100 de miliarde de euro. Suma reprezintă peste 6% din PIB-ul Italiei la finalul anului trecut.Reprezentanţii Confiturismo şi Assoturismo susţin că fără ajutor guvernamental sectorul turismului ar putea suferi pagube irecuperabile, în condiţiile în care, în această vară, turismul intern a crescut cu 1,1%, dar sosirile turiştilor străini au scăzut cu 66%.