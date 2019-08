Italia propune doi miniștri de extremă dreaptă pentru un post de comisar european

Italia a prezentat doi candidaţi la postul de comisar la Bruxelles - Massimo Garavaglia, adjunctul ministrului Economiei şi Finanţelor şi Gian Marco Centinaio, ministrul Agriculturii şi Turismului, a anunţat acesta din urmă, relatează AFP potrivit news.ro

Vicepremierul Matteo Salvini, liderul Ligii (extremă dreapta), care a obţinut o victorie în Italia în alegerile europene din mai, cu peste 34% din voturile exprimate, ”i-a dat (şefului Guvernului) Giuseppe Conte doar două nume, pe al meu şi pe al lui Massimo Garavaglia”, a declarat el, citat în ediţia de marţi de cotidianul Corriere della Sera.

Giuseppe Conte a primit-o vineri la Roma pe viitoarea preşedintă a Comisiei Europene (CE), germana Ursula von der Leyen, cu care a discutat despre problema comisarului italian, însă niciun nume nu a fost dezvăluit atunci.

Italia vizează un portofoliu important în viitoarea Comisie - în sectoarele economic, concurenţei, agriculturii sau comerţului.

Întrebat ce limbi cunoaşte, Centinaio a răspuns glumind ”«the pen is on the table», eu până aici merg”.

Gian Marco Centinaio, în vârstăde 47 de ani, are o diplomă în ştiinţe politice şi un carnet de membru al Ligii Nordului de 25 de ai.

Ales senator prima oară în 2013, el a fost reales în 2018 şi numit ministru.

Massimo Garavaglia, în vârstă de 51 de ani, care deţine o diplomă în economie şi comerţ şi una în ştiinţe politice, a fost primar, timp de zece ani, din 1999 în 2009, al orăşelului Marcallo con Casone, în Lombardia (nord), unde locuieşte.

El a fost ales senator ori deputat al Ligii în toate scrutinele din 2006.