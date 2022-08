'It's today; My favorite day'/ 14 august - Ziua Independenţei Pakistanului

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh''), conform Agerpres.

Ziua Independenţei Pakistanului

Sărbătorită în cinstea zilei în care Pakistanul a ieşit de sub dominaţia Indiei britanice, Ziua Independenţei Pakistanului (#PakistanIndependenceDay), marcată anual pe 14 august, este un moment oportun pentru a afla mai multe despre istoria şi cultura acestei ţări, notează site-ul Daysoftheyear.com

Istoria Zilei Independenţei Pakistanului:

După o dominaţie de aproape 200 de ani a fostului Imperiu Britanic, anii care au urmat Primului Război Mondial şi apoi celui de-al Doilea Război Mondial au deschis calea pentru ca locuitorii musulmani ai Indiei să se separe şi să îşi formeze un stat independent.

Începând cu luna august a anului 1947 a avut loc una dintre cele mai mari dislocări de populaţii din istoria omenirii, locuitorii Indiei deplasându-se spre estul şi vestul liniei de demarcaţie stabilite prin Partiţie. Independenţa Pakistanului este rezultatul luptei duse de Mişcarea pentru Pakistan, sub conducerea Ligii musulmane a Întregii Indii (la cârma căreia se afla Muhammad Ali Jinnah), pentru crearea unui stat musulman independent în subcontinentul indian.

Pe 14 august 1947, Muhammad Ali Jinnah a depus jurământul în calitate de prim guvernator general al Pakistanului. Deoarece transferul de putere a avut loc la miezul nopţii de 14 spre 15 august 1947, unele documente au recunoscut iniţial Ziua Independenţei Pakistanului ca fiind 15 august.

În anul următor, însă, data a fost stabilită pe 14 august şi a continuat astfel de atunci. Unii susţin că viceregele Indiei Louis Mountbatten, membru al familiei regale britanice, a dorit să fie prezent atât la ceremonia de independenţă a Pakistanului, cât şi la cea de independenţă a Indiei, care a avut loc pe 15 august.

Iniţial, Pakistanul a fost împărţit în două state, Pakistanul de Est şi Pakistanul de Vest, dar, în cele din urmă, Pakistanul de Est a devenit Bangladesh în 1971. Pakistanul de Vest se numeşte acum pur şi simplu "Pakistan".

Fiind una dintre cele şase sărbători naţionale din Pakistan, festivităţile şi celebrările oficiale dedicate #PakistanIndependenceDay au loc în tot statul pe parcursul întregii zile. Ziua începe, de obicei, cu un apel la rugăciune în moscheile din întreaga ţară, iar apoi oamenii se îndreaptă spre festivităţi şi evenimente.

Festivităţile încep cu înălţarea drapelului naţional deasupra clădirii Parlamentului din Islamabad. Oficiali guvernamentali şi alte celebrităţi ţin discursuri televizate şi au loc mitinguri, întâlniri, ceremonii, focuri de artificii şi alte evenimente importante.

Marcarea Zilei Independenţei Pakistanului poate fi o activitate distractivă pentru cei care au o legătură cu această sărbătoare sau pentru cei care doresc să afle mai multe despre ea. Încercaţi unele dintre aceste idei pentru a vă bucura şi a sărbători această zi aniversară, ne sugerează site-ul Daysoftheyear.com.

Experimentaţi mâncarea pakistaneză:

Cei care sunt suficient de norocoşi să aibă un restaurant pakistanez în apropierea casei pot alege să încerce diferitele opţiuni puse la dispoziţie de bucătăria pakistaneze. Dacă nu, atunci gătitul unor preparate pakistaneze va fi cu siguranţă la ordinea zilei!

Foarte condimentată şi picantă, mâncarea pakistaneză îşi are originile în Punjab şi Sindh. Felurile de mâncare tradiţionale conţin o varietate de ingrediente, care includ carnea de vită, bivol, capră sau oaie. Pâinea, brânzeturile, peştele, nucile şi năutul se regăsesc, de asemenea, în reţete.

Aflaţi mai multe despre Pakistan:

Fie că parcurgeţi cărţi, vizionaţi filme sau aflaţi informaţii de pe internet, Ziua Independenţei Pakistanului este un moment excelent pentru afla sau a vă reaminti date interesante despre Pakistan, cum ar fi cele de mai jos:

"Pakistan" este un nume alcătuit din două cuvinte însemnând "loc sfânt", unul persan şi unul hindi: "pak" înseamnă "pur" sau "sfânt" în persană, iar "istan" desemnează un loc.

*Steagul pakistanez este de culoare verde, cu o bandă albă pe partea laterală a stâlpului. În centrul părţii verzi există o semilună şi o stea cu cinci colţuri, ambele de culoare albă. Porţiunea verde este menită să reprezinte populaţia majoritar musulmană a ţării, în timp ce albul ar reprezenta populaţia minoritară ne-musulmană.

Doi pakistanezi au fost recompensaţi cu Premiul Nobel: Un fizician teoretician, Abdus Salam, care a câştigat Nobelul pentru Fizică în 1979; şi Malala Yousafzai, o activistă pentru dreptul fetelor la educaţie, care a împărţit premiul Nobel pentru Pace cu Kailash Satyarthi în 2014.

*Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite, Pakistanul are cel mai mare sistem de irigaţii din lume, şi având în vedere că ţara are cinci deşerturi, acest lucru nu este o surpriză!