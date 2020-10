Iulian Dumitrescu: Spitalul Județean de Urgență Ploiești va fi dotat cu 10 ventilatoare noi, prize de oxigen la pat, spațiu de așteptare pentru pacienți și noi

La propunerea Președintelui Iulian Dumitrescu, Consiliul Județean Prahova a aprobat astăzi alocarea sumei de 4 milioane de lei pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Banii vor fi cheltuiți pentru ventilatoare noi dedicate bolnavilor de coronavirus, pentru rezolvarea problemei oxigenului de care pacienții de la infecțioase au mare nevoie, pentru amenajarea unui spațiu primire și de triaj la UPU Ploiești, pentru continuarea renovării și extinderea secției ATI. De asemenea, din banii aprobați astăzi, spitalul își poate plăti la zi facturile pentru cheltuielile curente, în condițiile în care există restanțe din luna august a anului curent.

„Prioritatea mea, în criza sanitară pe care o traversăm, este salvarea de vieți omenești în județul Prahova. Din cele 4 milioane de lei care vor ajunge la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, vom reuși aproape să dublăm numărul de ventilatoare pentru Covid (de la 12 ventilatoare pe care le avem astăzi, vom ajunge la 22 de ventilatoare). O parte din acești bani vor fi folosiți pentru instalarea de prize de oxigen la paturile de la infecțioase – în locul sistemului depășit cu butelii de oxigen. Rectificarea bugetară permite, de asemenea, continuarea renovării și extinderea secției ATI. Nu în ultimul rând, nimeni nu va mai aștepta pe stradă, în ploaie și frig, la UPU. Am alocat bani pentru închirierea a 3 containere de triaj, dotate corespunzător, care să fie amplasate în curtea spitalului. Cortul în care astăzi se face triaj va fi înlocuit cu unul mai mare, care va fi folosit pentru adăpostirea persoanelor ce vor intra la triaj în containere”, a explicat Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu.

Suplimentarea fondurilor pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești s-a făcut într-o ședință extraordinară a Consiliului Județean Prahova, convocată de Iulian Dumitrescu noul președinte al administrației publice județene.

„La trei zile după ce l-am numit pe Bogdan Nica director interimar la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, acesta a venit cu soluții la câteva dintre problemele unității medicale. Pentru a rezolva problemele, am găsit resurse în bugetul județean și am făcut o rectificare. Banii publici trebuie cheltuiți cu chibzuință și pe priorități. Din păcate, am aflat că nu e prima dată când spitalul a solicitat Consiliului Județean fonduri pentru chestiunile punctuale despre care am discutat astăzi, dar răspunsul pe care l-au primit a fost că nu sunt bani. În plus, facturile pentru cheltuielile curente ale spitalului nu au mai fost plătite din luna august. Îi asigur pe prahoveni că, în calitate de președinte al Consiliului Județean, mă voi îngriji de buna funcționare și investițiile necesare Spitalului Județean de Urgență Ploiești”, a concluzionat Iulian Dumitrescu.