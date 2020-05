Izsák Balázs: 'Am solicitat prelungirea termenului de depunere la CE a semnăturilor de susţinere a ICE pentru egalitatea regiunilor'

Preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc (CNS), Izsák Balázs, a declarat marţi, pentru AGERPRES, că a solicitat Comisiei Europene prelungirea termenului pentru adunarea celor un milion de semnături de susţinere a iniţiativei cetăţeneşti europene (ICE) "Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi menţinerea culturilor regionale", pe fondul restricţiilor de circulaţie impuse de pandemia de coronavirus.

Preşedintele CNS a spus că au fost deja adunate peste 1,2 milioane de semnături de susţinere, online şi pe suport de hârtie, însă acestea nu îndeplinesc un criteriu de bază al Regulamentului ICE, acela de a fi adunate din cel puţin şapte state, fiecare stat având un prag minim care trebuie atins, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Revoluție în Poliție! Sistem de recunoaștere facială pentru IGPR! Achiziție de aproape un milion de euro!

Potrivit lui Izsák, termenul limită până la care trebuiau adunate semnăturile de susţinere la Comisia Europeană, adică un milion de semnături din cel puţin şapte state europene, a fost data de 7 mai 2020, însă din luna martie organizaţia nu a mai putut ţine conferinţele de popularizare, astfel încât pragul minim a fost atins în doar trei state - România, Ungaria şi Slovacia.

"E nevoie de 1 milion de semnături din cel puţin şapte state ale Uniunii Europene. Ne mai lipsesc patru ţări (care să aibă atinsă cota minimă de semnături, n.r.). Noi ne-am oprit la data de 7 mai 2020 din adunarea de semnături şi aşteptăm un răspuns de la Comisia Europeană referitor la solicitarea noastră de prelungire a termenului. Deocamdată am primit un răspuns că se lucrează la soluţia pentru această problemă şi că în data de 15 mai se va înainta o propunere Parlamentului European şi Consiliului pentru completarea Regulamentului ICE, care nu prevede forţa majoră. Aşteptăm o decizie de la Bruxelles şi, dacă e favorabilă, vom continua. Sper să nu ne oprim aici", a declarat Izsák Balázs.

Liderul CNS a arătat că iniţiativa cetăţenească europeană 'Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi menţinerea culturilor regionale' se referă la regiunile europene care se deosebesc prin particularităţile lor lingvistice, religioase de regiunile înconjurătoare, cum este şi situaţia Ţinutului Secuiesc.

Citește și: Înregistrare explozivă! Raed Arafat somează firma care a câștigat contractul de 600 de milioane de euro în fața lui Deltamed

"Această ICE are ca obiectiv ca prin politica de coeziune a Uniunii Europene acestor regiuni să li se acorde o atenţie deosebită. Poate pare un termen foarte general, dar are un conţinut foarte bine definit. Aceasta înseamnă şi acces la fonduri suplimentare, dacă traducem într-un limbaj cotidian atunci putem spune că dorim ca în Ţinutul Secuiesc să intre mai mulţi bani din fondurile UE. Practic aceste fonduri, dacă intră în Ţinutul Secuiesc, intră în România, beneficiar ar fi nu doar Ţinutul Secuiesc, ci şi statul român. A avut loc o discuţie cu Comisia Europeană care a durat şase ani, în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pentru că prima dată, în 2013, Comisia Europeană a refuzat înregistrarea acestei iniţiative. După şase ani de proces, am ajuns acolo să câştigăm faţă de CE, iniţiativa să fie înregistrată la 7 mai 2019. Şi de acolo aveam la dispoziţie 12 luni să strângem un milion de semnături din cel puţin şapte ţări europene", a mai arătat preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc.

În luna martie 2019, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a anulat hotărârea Tribunalului UE şi decizia Comisiei Europene din anul 2013, prin care s-a refuzat înregistrarea iniţiativei cetăţeneşti europene (ICE) "Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi menţinerea culturilor regionale", iniţiată de Balázs-Árpád Izsák şi Attila Dabis, deoarece Comisia Europeană ar fi săvârşit o eroare de drept atunci când a refuzat să o înregistreze.

Începând din data de 7 mai 2019, decizia Comisiei Europene de înregistrare a acestei iniţiative cetăţeneşti europene a rămas definitivă, iar de la data respectivă a început să curgă termenul de un an pentru adunarea celor un milion de semnături de susţinere.