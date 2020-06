Jack Grealish (Aston Villa) spune că a făcut cât de multe acte caritabile a putut

Căpitanul echipei Aston Villa, Jack Grealish, spune că a făcut cât de multe acte caritabile a putut, în această perioadă de pandemie, pentru a-şi răscumpăra greşeala pe care a comis-o, încălcând regulile impuse de autorităţi de izolare la domiciliu, el fiind şi amendat de club, scrie Reuters potrivit Agerpres.

"Aston Villa este profund dezamăgit că unul dintre jucătorii noştri a ignorat directivele guvernului privind izolarea la domiciliu în timpul crizei coronavirusului", preciza, în martie, clubul din Birmingham într-un comunicat pe site-ul său oficial."Căpitanul echipei, Jack Grealish, a recunoscut că decizia sa de a ieşi din casă a fost greşită şi total inutilă. El a încălcat directivele guvernului, care sunt clare şi trebuie să fie respectate de toată lumea", scria gruparea engleză, adăugând că jucătorul va fi sancţionat cu o amendă, banii urmând să fie donaţi în scopuri caritabile spitalelor din Birmingham.Potrivit cotidianului The Times, căpitanul lui Aston Villa a achitat o amendă în valoare de aproximativ 150.000 de lire sterline.Mai mult, luni, media din Anglia a dezvăluit că Grealish s-a aflat la originea unui accident rutier produs în weekend, după o seară petrecută în oraş.''Ştiam imediat că trebuie să ies şi să-mi cer scuze. Nu am vrut să mă ascund în spatele unei declaraţii a clubului. Sunt o persoană matură, ştiu că am greşit. De atunci am încercat să stau cu capul plecat, să muncesc din greu şi să fac cât mai multă activitate caritabilă. Am strâns bani pentru NHS inclusiv prin oferirea tricoului pe care l-am purtat în partida cu Birmingham City'', a scris Grealish pe contul său de Twitter.Conform presei britanice, Grealish a donat peste 200.000 lire sterline pentru activitatea NHS şi spitalelor din Birmingham.Aston Villa luptă pentru evitarea retrogradării, fiind pe penultimul loc (19) în Premier League, după 28 de etape, cu 25 puncte.Premier League, din care au mai rămas de disputat nouă etape, a fost suspendată la jumătatea lunii martie, însă echipele au revenit între timp la antrenamente, după ce guvernul a autorizat sportul să elită să îşi reia pregătirile începând cu data de 1 iunie.