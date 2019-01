James Ingram, o figură importantă a R&B-ului din anii '80, a murit la vârsta de 66 de ani

Cântăreţul american James Ingram a murit la vârsta de 66 de ani, au indicat marţi mai multe persoane apropiate acestui artist R&B din anii '80, interpretul unor hituri precum "Baby, Come to Me" sau "Yah Mo Be There", potrivit AFP, scrie agerpres.ro.

"Nu există cuvinte care să descrie cât de mult sufăr la anunţarea morţii fratelui meu mai mic", a scris pe Twitter producătorul şi muzicianul Quincy Jones, care l-a făcut cunoscut pe Ingram la începutul anilor '80.Vestea a fost confirmată şi de actriţa şi producătoarea Debbie Allen, care a declarat într-un tweet că şi-a pierdut "cel mai drag prieten". Cei doi artişti au creat împreună comedia muzicală "Brothers of the Knight" în 2001, notează AFP.După câţiva ani petrecuţi în diferite trupe, dar şi ca acompaniator al lui Ray Charles la pian, James Ingram a debutat ca solist în 1981 pe albumul "The Dude" al lui Quincy Jones.Printre cele trei melodii pe care le interpretează, piesa "One Hundred Ways" i-a adus un premiu Grammy la categoria "Cel mai bun artist R&B".Vocea sa caldă şi profundă s-a impus în R&B-ul anii '80, în special prin balada "Baby, Come To Me", un duet cu Patti Austin, care i-a adus pe prima poziţie în Billboard Hot 100 în februarie 1983.Celălalt succes al carierei sale, "Yah Mo Be There", a fost tot un duet, de data aceasta cu o altă mare voce R&B-ului din anii '70 şi '80, Michael McDonald, care îi va aduce un doilea premiu Grammy, în 1984.În toate etapele majore ale carierei sale, Ingram a fost acompaniat de Quincy Jones, în calitate de producător.