James Ivory, premiat anul acesta cu Oscar, va fi naratorul dramei italiene „Dance Again With Me Heywood”

Cineastul James Ivory, premiat cu Oscar pentru scenariul filmului „Call Me by Your Name” (2017), va fi naratorul dramei italiene „Dance Again With Me Heywood”, scrie The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.

Ivory, care împlineşte vârsta de 90 de ani în luna iunie, este cunoscut ca regizor al filmelor „A Room with a View” (1985), cu Helena Bonham Carter şi Judi Dench, „Howards End” (1992), cu Anthony Hopkins, Emma Thompson şi Vanessa Redgrave, „The Remains of the Day” (1993), cu Anthony Hopkins şi Emma Thompson, „Jefferson in Paris” (1995), cu Nick Nolte, Greta Scacchi şi Gwyneth Paltrow, şi „The White Countess” (2005), cu Ralph Fiennes, Natasha Richardson şi Vanessa Redgrave.

„The City of Your Final Destination” (2009), cu Anthony Hopkins şi Charlotte Gainsbourg în distribuţie, este cel mai recent film regizat de Ivory.

Citește și: Dirijorul Cristian Mandeal va inaugura Festivalul „Schumann” de la Zwickau

Americanul a semnat 16 poveşti, cel mai recent, pentru „Call Me By Your Name”, regizat de italianul Luca Guadagnino, pentru care a fost recompensat cu Oscar în 2018 la categoria „cel mai bun scenariu adaptat”. El a fost, la vârsta de 89 de ani, cel mai vârstnic nominalizat la Oscar din toate timpurile.

În prezent, el se află în preproducţie cu drama „Richard II” după William Shakespeare. În plus, va fi producător executiv pentru două lungmetraje - „Roselli”, despre rivalul lui Frank Sinatra, cântăreţul James Roselli, şi o adaptare după povestea lui Henry James „The Aspern Papers”, a cărei acţiune are loc în veneţia.

„Dance Again With Me Heywood” este descris ca un basm care va atrage publcul adolescent, spun producătorii. Filmul va spune povestea unui bărbat singur din New York care se împrieteneşte cu o tânără cu care împărtăşeşte pasiunea pentru dans. Ei suferă de sindromul „Moon's Butterfly”, care îi face invizibili celorlalţi, cu excepţia celor care suferă de această boală.

Citește și: Sting - diplomă onorifică din partea Universităţii Brown din Rhode Island

Cineastul napoletan Michele Dioma va regizat acest film, vorbit în limba engleză, din distribuţia căruia fac parte Giorgio Arcelli Fontana şi Ottavia Orticello.

Filmările vor avea loc în luna iulie, iar filmul este aşteptat să aibă premiera în noiembrie.