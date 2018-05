Sting - diplomă onorifică din partea Universităţii Brown din Rhode Island

Muzicianul britanic Sting a primit duminică o diplomă onorifică din partea Universităţii Brown din Rhode Island, potrivit The Hollywood Reporter, scrie news.ro.

Instituţia de învăţământ l-a recompensat pe muzician cu ocazia celei de-a 250-a reuniune. Între cei care au primit în trecut distincţia se numără fizicianul J. Michael Kostelitz, laureat al premiului Nobel.

Gordon Matthew Thomas ”Sting” Sumner, născut pe 2 octombrie 1951, în Newcastle (Marea Britanie), este muzician, cântăreţ, compozitor şi actor. A fost compozitorul principal, solistul şi basistul trupei The Police, din 1977 până în 1986, înainte de a-şi începe o carieră solo de succes.

Sting a devenit celebru ca membru al grupului The Police, care a lansat hituri precum „Roxanne" în 1979 şi „Don't Stand So Close To Me", în anul următor. Ca artist solo a căştigat 10 premii Grammy, un Glob de Aur, un Emmy şi a fost de trei ori nominalizat la Oscar.

În anul 2000, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, iar în 2003 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în calitate de membru al trupei The Police. Tot în 2003, Sting a fost înnobilat de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii, la Palatul Buckingham, cu medalia Ordinului Imperiului Britanic în rang de Comandor (CBE).