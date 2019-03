Cântărețul american Jerry Lee Lewis a fost externat din spital și internat într-un centru de recuperare neuromotorie, luni, la două săptămâni după ce a suferit un accident cerebral, iar medicii spun că se așteaptă ca acesta să își revină complet, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

Lewis, în vârstă de 83 de ani, a fost internat într-un centru de recuperare din Memphis, din statul american Tennessee, unde va urma un tratament "agresiv și intensiv", potrivit specialiștilor care se ocupă de el.

După accidentul cerebral suferit, Lewis și-a anulat mai multe concerte, programate în SUA în perioada aprilie - iunie.

Jerry Lee Lewis, supranumit "The Killer", este considerat un pionier al stilului rock and roll şi este autorul unor piese celebre precum "Great Balls of Fire", "Whole Lotta Shakin' Goin' On", "Breathless" şi "High School Confidential".