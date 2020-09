Joaquin Phoenix şi Rooney Mara şi-au botezat fiul River, în amintirea fratelui actorului, care a murit în 1993, a dezvăluit regizorul Victor Kossakovsky, aflat la Festivalul de Film de la Zurich, relatează The Guardian, potrivit news.ro.

Regizorul Victor Kossakovsky a făcut dezvăluirea după proiecţia documentarului alb-negru „Gunda”. Joaquin Phoenix este producătorul executiv al acestuia.

Întrebat despre implicarea lui Phoenix în producţie, Kossakovsky a spus: „Tocmai i s-a născut copilul, apropo. Un fiu frumos, numit River”.

River Phoenix, starul unor filme ca „Stand By Me” şi „My Own Private Idaho”, a murit din cauza unei supradoze accidentale de droguri la vârsta de 23 de ani.

Joaquin Phoenix, care a primit anul acesta un trofeu Oscar pentru rolul din „Joker”, şi Mara, cunoscută din „The Girl With the Dragon Tattoo”, s-au logodit în 2019.

Ei au jucat împreună în „Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot” şi „Mary Magdalene”. Amândoi sunt vegani şi activişti pentru drepturile animalelor.