Jobul care efectiv vă umple portofelul de bani: Oricine îl poate face

V-ați gândit vreodată cum ar fi să munciți fără efort și să simțiți că zi de zi vă distrați? Să faceți o muncă ușoară, de artist, care să vă umple portofelul, dar și sufletul? Ei bine, următoarea poveste arată că orice e posibil.

Pasiunea pentru fotografie a lui Grace Torres a devenit mai mult decât un hobby, şi s-a transformat în cariera ideală care a ajutat-o la 23 de ani sa atingă indepedenţa financiară.

După o investiţie totală de 45.000 de dolari cu care şi-a transformat pasiunea în business, ea a bifat în 2022 venituri de 177.000 de dolari pe an, iar astăzi încasează peste 10.000 de dolari pe lună, scrie CNBC, citat de Business Magazin.

După ce s-a îndrăgostit de fotografie la vârsta de 13 ani, Torres a petrecut ani de zile filmând petreceri Sweet 16 în New Jersey pentru un salariu mic şi lucrând la Chick-Fil-A pentru a-şi permite un set de echipamente foto de 500 de dolari. În timp ce urma cursurile Universităţii Southeastern din Lakeland, Florida, a câştigat câţiva clienţi şi bani - dar nu era sigură că fotografia ar putea plăti facturile după facultate.

Apoi, a aflat că fotografii independenţi de succes încep adesea prin a investi în echipamente de înaltă calitate. Aşa că, după ce a absolvit facultatea în decembrie 2020, Torres a investit în aparate foto şi obiective noi şi, treptat, şi-a lansat businessul.

„Întotdeauna am avut mai multe locuri de muncă în timpul facultăţii, aşa că faptul că am putut să am un singur loc de muncă, în care să am propriul meu program şi să îmi fac propriul program a fost o binecuvântare pentru mine. Mă trezesc în fiecare dimineaţă încântată să lucrez cu clienţii cu care lucrez şi să fac ceea ce îmi place”, a declarat tânăra antreprenoare.

La început, spune Torres, perspectivele păreau sumbre: Avuse deja două-trei în timpul facultăţii, în mare parte pentru a-şi permite să cumpere echipamentul de filmat. Dar, după ce a urmărit alţi fotografi pe Instagram, şi-a dat seama că, dacă ar echilibra costurile echipamentului cu mai multe şedinţe foto, ar avea o şansă de a trăi cu normă întreagă din această meserie.

Aceasta şi-a extins programul şi a început să facă rezervări la fiecare două săptămâni, în loc de o dată la două luni. Aproximativ un an mai târziu, a absolvit Southeastern University şi a acceptat un stagiu plătit, cu jumătate de normă, la o organizaţie non-profit, pentru a suplimenta finanţele până când se putea orienta ca fotograf independent cu normă întreagă.

Torres a petrecut câteva luni cercetând practici de afaceri sustenabile şi lucrând la atragerea de clienţi prin intermediul social media. În mai 2021, la cinci luni de la absolvirea facultăţii, şi-a început afacerea de fotografie full-time.

În ultimul an şi jumătate, Torres a delegat o parte din responsabilităţile sale. Ea a investit în servicii juridice pentru a o ajuta cu contractele, a angajat un contabil care să o înveţe cum să plătească impozitele pentru afacerea ei şi are un contractor care o ajută să editeze fotografiile.

În majoritatea zilelor, spune ea, simte că trăieşte un vis. Cu toate acestea, alte zile îi amintesc de provocările pe care le presupune să fii un tânăr antreprenor.

Anul trecut a fost un an de vârf pentru nunţi, în urma restricţiilor Covid-19 la nivel naţional din 2020 - şi Torres spune că a simţit cu siguranţă presiunea. Ea a filmat 46 de nunţi într-un an, dintre care 10 într-o singură lună.

Pentru a combate burnout-ul, a învăţat să programeze mai puţine nunţi, chiar dacă asta înseamnă să sacrifice veniturile. În acest an, s-a angajat la 34. Anul viitor intenţionează să se oprească la 27. De asemenea, a început să externalizeze o parte din serviciile sale de la biroul ei de acasă din Lakeland, Florida, plătind contractori care să-i editeze fotografiile şi să gestioneze contabilitatea.

Cu cât mai mult echilibru între viaţa profesională şi cea privată poţi crea, spune Torres, cu atât mai bine.

„"Vreau să continui să-mi construiesc compania, să cresc şi să mă extind, astfel încât să am mai multe oportunităţi de a lucra cu mai multe cupluri cu care mă conectez cu adevărat şi să călătoresc în locurile în care mi-am dorit întotdeauna să merg”, a declarat Grace Torres.