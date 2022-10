Joe Biden s-a pierdut în grădina Casei Albe (video)

”Unde mergem?”, a întrebat liderul american în grădina Casei Albe, unde Joe Biden a plantat un copac împreună cu Prima Doamnă Jill Biden, după care președintele SUA a dat să plece, dar a părut, preţ de o clipă, pierdut, relatează AFP, potrivit News.ro.

Biden s-a întors către colaboratorii săi, pe care i-a întrebat: ”Unde mergem?”. După care a spus: ”Și dacă vreau să merg pe acolo?”. Staff-ul său l-a direcţionat apoi către apartamentele sale private.

Cel de-al 46-lea preşedinte al Statelor Unite, în vârstă de aproape 80 de ani, a avut mai multe episoade în care a părut confuz, alimentând acuzaţii cu privire la sănătatea sa mentală.

Săptămâna trecută, după ce a susţinut un discurs la Pittsburgh, Joe Biden s-a învârtit în cerc, după care aplecat precipitat de pe scenă. Locatarul Casei Albe - cel mai bătrân preşedinte din istoria Statelor Unite - este ironizat frecvent de către republicani - mai ales de către Donald Trump -, care-l acuză de faptul că este senil.

Criticii săi arată cu degetul faptul că vorbeşte uneori cu dificultate, însă Joe Biden şi-a evocat în mai multe rânduri, încă din campania electorală, o bâlbâială de care a suferit în copilărie. La fiecare stângăcie a şefului statului american, reţelele de socializare se inflamează şi evocă probleme de sănătate.

La sfârşitul lui septembrie, polemica a luat amploare. Biden a susţinut o alocuţiune pe tema luptei împotriva obezităţii şi insecurităţii alimentare.În această luare de cuvânt, el s-a întrebat despre absenţa fostei parlamentare Jackie Walorski, care era foarte angajată în acest subiect. Însă fosta membră a Camerei Reprezentanţilor a murit în august, într-un accident rutier, în urma căruia preşedintele, care a părut să fi uitat acest lucru, a publicat un comunicat.

Cu toate acestea, un examen medical complet a conchis, în noiembrie, că Joe Biden este ”robust” şi ”apt” să-şi exercite funcţia.

