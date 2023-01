Joe Biden, umilit în Mexic, fix înaintea unei întâlniri cu președintele mexican

Preşedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador îi cere omologului său american Joe Biden ”să termine cu uitarea, abandonul şi dispreţul faţă de America Latină şi Caraibele”, relatează AFP.

”Preşedinte Biden, aveţi cheia pentru a deschide şi a îmbunătăţi în mod substanţial relaţiile între toate ţările continentului american”, a subliniat şeful statului mexican luni, înaintea unui întâlniri bilaterale.

”Acesta este momentul să terminăm cu această uitare, acest abandon, acest dispreţ faţă de America Latină şi Caraibe, opuse politicii bunei vecinătăţi a acestui titan al libertăţii care a fost preşedintele Franklin Delano Roosevelt”, a subliniat în faţa presei Lopez Obrador.

”Numai în ultimii 15 ani, am cheltuit miliarde de dolari în emisferă, zeci de miliarde de dolari”, i-a răspuns preşedintele american.

”Statele Unite oferă mai mult ajutor internaţional decât orice altă ţară”, a subliniat el.

”Din nefericire, responsabilitatea noastră nu se opreşte la emisfera occidentală”, a continuat Joe Biden, care citat ”Europa Centrală, Asia, Africa, Asia de Sud-Est”.

Joe Biden şi-a început - după aproape doi ani de mandat - prima vizită oficială în Mexic, un mare partener economic şi în domeniul securităţii al Statelor Unite în probleme de migraţie şi luptă împotriva drogurilor.

