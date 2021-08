Johnny Depp va fi recompensat cu Premio Donostia pentru întreaga carieră la Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastián (Zinemaldia), din nordul Spaniei, care se va desfăşura în perioada 17 - 25 septembrie. Organizatorii au făcut luni acest anunţ într-un comunicat în care îl definesc pe Johnny Depp drept "unul dintre actorii cei mai talentaţi şi mai versatili ai cinematografiei contemporane", relatează EFE, citat de agerpres.

La un an după vizita sa la Zinemaldia pentru a prezenta filmul documentar "Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan", de Julien Temple, la care a participat ca producător şi care a primit Premiul Special al Juriului, actorul american revine anul acesta pentru a primit trofeul pe 22 septembrie la sala Kursaal.

Prin această distincţie, organizatorii recompensează cariera acestui actor care cuprinde trei nominalizări la Oscar şi care a câştigat un Glob de Aur, printre multe alte premii, care a fost văzut în peste 90 de producţii audio-vizuale şi a produs peste zece filme, inclusiv recentul "Minamata", de Andrew Levitas.Johnny Depp a regizat scurtmetraje şi a realizat şi scris lungmetrajul "The Brave" din 1997, care l-a avut în distribuţie pe legendarul Marlon Brando.A debutat pe marile ecrane ca victimă a lui Freddy Krueger în "A Nightmare on Elm Street' din 1984 când avea doar 21 de ani. În 1990, după numeroase filme pentru adolescenţi, începe o lungă relaţie de colaborare cu regizorul Tim Burton, pentru care a jucat rolul principal din Edward Scissorhands (Edward Mâini-de-foarfecă). După acest succes, Depp a reuşit să-şi creeze un stil propriu, primind tot mai multe roluri cu care a surprins atât criticii cât şi publicul.A continuat să câştige aprecierea criticilor şi să-şi sporească popularitatea apărând în mai multe filme înainte să revină în rolul principal din filmul lui Burton, "Ed Wood". În 1997, Depp l-a jucat pe agentul FBI sub acoperire din filmul "Donnie Brasco", alături de Al Pacino. În 1998, a apărut în "Fear and Loathing in Las Vegas", iar în 1999 în SF-ul horror "The Astronaut's Wife" (Soţia astronautului). În acelaşi an, a făcut din nou echipă cu Burton în "Sleepy Hollow", interpretându-l pe Ichabod Crane.În 2003 a jucat alături de Antonio Banderas şi de Salma Hayek în "Once Upon in Mexico", iar în acelaşi an intră în pielea căpitanului Jack Sparrow din blockbusterul "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl". Urmează "Finding Neverland" (2004) şi, din nou alături de Tim Burton, "Charlie and the Chocolate Factory" (2005), şi "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" (2007), în rolul bărbierului pentru care a primit Globul de Aur.În ultimii ani a jucat în regia lui Gore Verbinski în "The Lone Ranger", a lui Rob Marshall, în filmul "Into The Woods", alături de Scott Cooper, în "Black Mass" şi de Kenneth Branagh, în "Murder on The Orient Express".Depp a interpretat roluri de scriitori, poliţişti, sau de agenţi infiltraţi, dar întotdeauna inadaptaţi alături de colegi de platou precum Marlon Brando, Faye Dunaway, Jerry Lewis, Penelope Cruz, Helena Bonham Carter, Javier Bardem, Kate Winslet, Mark Rylance sau Dustin Hoffman.Va fi cea de-a treia vizită a lui Johnny Depp la Festival, după trecerea sa "în fugă" din 1998 alături de Terry Gilliam şi reîntoarcerea sa din 2020, într-o ediţie marcată de multe absenţe din cauza pandemiei pentru a prezenta documentarul despre Shane MacGowan, solistul trupei The Pogues.