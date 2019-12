'Joker' este cel mai bun film al anului 2019 pe IMDB

"Joker", filmul cu subiect întunecat produs de DC Comics, s-a situat pe primul loc în topul celor mai bune pelicule ale anului 2019 realizat de platforma online Internet Movie Database (IMDb), după un succes de box office de 1 miliard de dolari, arată Daily Mail, potrivit Mediafax.

Lungmetrajul "Joker" a ajuns în fruntea topului IMDB, bazat pe popularitatea filmelor și pe numărul de vizualizări de pe site.

La începutul acestei luni, "Joker", de Todd Phillips, a fost nominalizat la Globurile de Aur pentru cea mai bună dramă, cel mai bun regizor, cea mai bună coloană sonoră, dar și pentru cel mai bun actor, în persoana lui Joaquin Phoenix. Phoenix a fost nominalizat și la Screen Actors Guild Awards, trofeele acordate de Sindicatul actorilor americani, un puternic indicator pentru succesul la premiile Oscar.

Filmul lui Todd Phillips a învins, în topul IMDB, trei pelicule concurente produse de Marvel, precum și două remake-uri Disney, printre care și "Regele Leu/ Lion King".

Citește și: Producătorul Harvey Weinstein se descrie drept pionier al promovării femeilor la Hollywood

Următoarele locuri din acest top sunt ocupate de "A fost odată la... Hollywood / Once Upon a Time in... Hollywood", "Răzbunătorii: Sfârşitul jocului / Avengers: Endgame", "Captain Marvel" și de "It: Capitolul 2", "Regele Leu / The Lion King", "Omul-Păianjen: Departe de casă / Spider-Man: Far From Home", "Alita: Îngerul războinic / Alita: Battle Angel", "Aladin" și "Noi / Us".

Presa de profil spune că Todd Phillips ar fi purtat o discuție importantă cu președintele Warner Brothers Pictures Group, Toby Emmerich, în urma căreia ar fi hotărât să dezvolte mai multe filme pe baza personajelor DC Comics, având în plan și o continuare a filmului "Joker". După uriașul succes de box-office al lui "Joker", o continuare pare firească.

Filmul "Joker" își concentrează acțiunea originală și nemaivăzută până acum pe marile ecrane în jurul unuia dintre cele mai controversate personaje negative din universul DC Comics. Cu o viziune amplă și complexă, Phillips explorează traiectoria lui Arthur Fleck, interpretat de Phoenix, un individ ignorat de societate, cu o personalitate imprevizibilă, care nu poate fi inclus în niciun stereotip. Ce se obține este un studiu de personaj disprețuit de societate care devine nu doar un sumbru caz social, ci și o poveste fascinantă.