Judecător într-un dosar controversat: Nu am judecat nici pe protocoale, nici pe culoare, am judecat în sală

Judecătorul care are spre soluționare latura civilă a dosarului Băneasa, cauză în care Ministerul Finanțelor și Universitatea de Agronomie sunt părți civile, a spus, în sala de judecată, că nu are motive să se abțină de la judecarea dosarului, precizând că nu se trage de timp în această cauză. Explicațiile, după ce în presă au apărut informații referitoare la tergiversarea cauzei.

"Când un judecător a soluționat o cauza în 3 zile n-a fost bine, când un judecător a dat termene la cerere n-a fost bine , e vorba de 18 judecători care au verificat acest lucru. Ultima dată, prin recursul de casație de care nu se face vorbire. Ar fi frumos să fim obiectivi și să informăm aceste lucruri. Nu am o problemă personală în acest dosar, ca să scrii o declarație de abținere trebuie să ai motive. Cele vehiculate în presă sunt știri false. Dacă vedem încheierile, 20 de termene, vedeți ca nu se trage de timp. Eu vreau sa judec și azi , stau și pana la 2 noaptea. Cheia acestui dosar e faptul ca un bun imobil, pe care l-am văzut ca proprietate publica a statului, a fost transformat in proprietate privată. Nu am judecat dosarul nici pe protocoale, nici pe înțelegeri , nici pe culoare , am judecat in sala. N- a venit nimeni niciodată la mine de nicăieri , de 40 de ani", a spus, în sala de ședințe, judecătorul Bogdan Tudoran, adresându-se jurnaliștilor.

La termenul de vineri, directorul Penitenciarului Rahova și cel al Oficiului pentru Cadastru au amendați cu câte 3.000 de lei. În cazul penitenciarului, nu ar fi fost comunicate corect documente referitoare la un deținut vizat de dosar, iar în ceea ce privește Oficiul de Cadastru, instituția nu a comunicat documentele cerute în termenul stabilit de instanță.

Totodată, la termenul de vineri a fost primit răspunsul DNA, în care se menționează că nu a colaborat cu SRI în acest dosar. Următorul termen a fost stabilit pentru 26 iunie.

Gabriel Popoviciu a fost condamnat la 7 ani de închisoare anul trecut. Instanța a lăsat nesoluționată latura civilă a procesului penal și a dispus disjungerea.