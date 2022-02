Judecătoarea Adriana Stoicescu pune un diagnostic dur: 'Au transformat Justiția în spectacol grotesc, pâine și circ pentru gloata dornică de sânge'

Judecătoarea Adriana Stoicescu, vicepreședintele Tribunalului Timiș, pune degetul pe rana unui sistem de justiție în care interesele și jocurile politice pun dreptatea și drepturile în postura de victime. Într-o perioadă în care unii politicieni ar vrea ca judecătorii să revină sub „cizma” DNA, odată cu desființarea SIIJ, judecătoarea Stoicescu trage un semnal de alarmă și amintește o serie de evenimente dureroase din ultimii ani.

„Cinismul si suficienta caracterizeaza orice sefut care se respecta in Romanica lucrului bine facut.

Traim in tara in care un ministru al justitiei a calificat drept moft drepturile si libertatile oamenilor.

Traim in tara in care un guru, cazut un pic, a decretat ca o hotarare de achitare nu inseamna nimic, omul tot e vinovat.

Iar judecatorii care au pronuntat-o, fie corupti, fie prosti, se citea printre randuri.

Traim in tara in care miile de avocati care si-au sustinut colegul au fost transformati in dusmanii poporului.

Traim in tara in care un procuror general a fost executat pentru o fapta care nu exista. Si nimeni nu a platit pentru asta.

Traim in tara in care mii de magistrati au fost interceptati in casele lor, pentru ca, la momentul potrivit, cineva sa ridice un colt al batistei si sa fluture discret denuntul venit exact la tanc, de la vreun condamnat, desigur “nevinovat”. Si nimeni nu a raspuns pentru asta

Traim in tara in care judecatori tinuti pe tusa 3 ani, nevinovati, au fost primiti cu usa inchisa de un fost consiliu, teoretic aparator al independentei lor. Si nimeni nu a dat nicio explicatie pentru asta.

Magistrati nevinovati, dar “condamnati” de presa si zvonul public, care au renuntat sa se apere si sa se justifice pentru ca, nu-i asa, “stim noi mai bine ca sunt corupti”.

Povestile magistratilor transformati in tinte, intru preamarirea unor personaje devenite mesianice peste noapte, sunt multe si nespuse.

Oamenii cu care au impartit, la propriu, painea, le-au devenit calai, stiindu-i nevinovati.

Prieteni sau rude, ajunsi in postura de a decide cine merita sa fie liber si cine nu, si-au folosit puterea pentru a plati polite.

Povesti adevarate, pe care nu vrem sa le auzim.

Pentru ca ne-ar aminti, din nou, cat de lasi am fost.

Vieti distruse, povesti incredibile, dar prea putin documentate pentru ca, odata scapati din iad, colegii mei au preferat sa fuga unde au vazut cu ochii si sa intoarca spatele unui sistem bolnav, ce i-a distrus.

Sistem creat, apoi pastorit, de politicieni corupti care azi ne tin lectii de drept si democratie si care isi doresc cu ardoare intoarcerea la vremurile de glorie, cand judecatorul era supus.

Sistem compus din oameni selectati printr-o procedura total ascunsa de privirile publice, carora li se soptea la ureche, zi de zi, ca sunt intangibili. Si ca pot face orice pentru ca nimeni, niciodata, nu ii va intreba nimic.

Au transformat Justitia in spectacol grotesc, paine si circ pentru gloata dornica de sange.

Iar judecatorii terorizati au completat acest tablou tragic al unei puteri lipsite de putere.

Adaugati cativa intelectuali, in permanenta cautare de dosuri pupabile, jinduind dupa “omul providential” caruia sa ii inchine ode si veti avea imaginea unei justitii mutilate, intoarse cu susul in jos, cu judecatorii pusi pe ultimul plan, spre gloria unor aparitii efemere si lipiste de continut, cu pretentii de salvatori ai natiei.

Suntem un popor care a trait in minciuna 50 de ani si nu da semne ca s-ar fi plictisit.

Obisnuit cu postura de sclav, asteapta si acum paine si circ, primind doar umilinta si frig.

Dar parca unii dintre noi, totusi, s-au saturat!”, scrie Adriana Stoicescu pe Facebook.