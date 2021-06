Judecătoarea Viorica Costiniu îi transmite un mesaj dur lui Ludovic Orban, după jignirile liderului PNL la adresa Renatei Weber

Judecătoarea Viorica Costiniu (restrasă din activitate), preşedinte de onoare al Asociaţiei Magistraţilor din România, îi transmite un mesaj tăios preşedintelui PNL după atacurile repetate ale acestuia la adresa Renatei Weber. Judecătoarea face o radiografie a clasei politice şi a relaţiei acesteia cu alte autorităţi în stat, criticând felul în care iniţiativele de succes ale Avocatului Poporului, deranjante pentru puterea politică, au fost puse pe seama PSD.

Mesajul judecătoarei:

"Ziua buna cu sanatate!

Intamplator adineauri v- am auzit zicand ca R.Wber a fost Avocatul PSD, nu al Poporului.

O opinie pe care o exprim cu buna-credinta intr-un domeniu in care nu sunt novice si am capacitatea de analiza obiectiva in domeniul activitatii Avocatului Poporului, instituție pentru infiintarea careia am pledat si ale carei functii, atributii si principii le cunosc, fiind in concordanta cu cele legiferate in tarile europene unde aceasta institutie exista.

1. In Romania, clasa politica nu este diferentiata decat prin atitudinea politica in functie de statutul de putere conducatoare sau de opozitie.

Aflate la putere, partidele se bat cu pumnul in piept (cand nu-l arata amenintator plebei) si fac promisiuni si pana acced la putere sunt numai lapte si miere frate cu poporul.

Aceleasi partide in opozitie critica, bestelesc, se-ncranceneaza, dau din gura si asteapta, multumiti de sine ca insatisfactia populara sa trimita la plimbare partidele inscaunate si in jilturile caldute inca sa se aseze comod opozitia care devine putere conducatoare.

Acest proces este prezent si increderea in politicieni este firava, avand un suport, pe care se si bazeaza, din partea clientelei politice care asteapta si ea oscioarele.

2. Cand instantele, ICCJ, CCR pronunta decizii convenabile ca solutii partidelor in alianta sau de sine statatoare, infipte in scaunul puterii, presedintelui Romaniei etc..., abunda comentariile si declaratiile din interviurile care sparg ecranele TV cu expresia satisfactiei emanate din ce a hotarat CCR, ICCJ, alte instante ori din actiunile Avocatului Poporului confirmate de CCR.

3. Alta este situatia cand solutiile si actiunile acestor foruri cad greu stomacului politic care fermenteaza in gol si cu reactii acide cand nu iese pasenta politicului ce tine fraiele tarii mai mult sau mai putin stapan pe el, dupa cum nu se submineaza de cei ce- l definesc dinlauntru,cu fente prin care vinovatiile sa cada intotdeauna in sarcina altora.

4.Actualul Avocat al Poporului este poate singurul care si- a luat in serios menirea ,inca de la inceputul existentei acestei insitutii in Romania.

Adica sa nu stea popandau, sa se legene contemplativ in sezlongul de pe prisma institutiei ,asistand pasiv la spectacolul in care actorii principali nesocotesc din ignoranta,eroare sau reacredinta legi,principii ordinea de drept cu efecte directe si imediate asupra cetateanului al carui Avocat este.

5. Un Avocat al Poporului miop, cu urechi asurzite si fara cuvintele la el , este vadit mai favorabil politicului ptr ca asa, Av.Pop mai inchide ochii si se face ca nu vede ca se da cu legile( bata) in balta, nici n- aude cand altii ,cinstit, invoca nedreptati cu carul si isi tine gura cand prostiile curg,dar nu se pune,ca deh ...vin de la mai marii zilei aflati la randul lor pe cai mari ca acum e " timpul lor" dupa care....POTOPUL.

6. Cu revolta proletara si pe repede/ inainte s- a respins Raportul de activitate al actualului Av. al Poporului pe care multi daca l- au frunzarit din lipsa de timp,din lipsa de interes ca tot e deja decisa revocarea cu mult inainte de pantomima programata in Comisiile reunite ale Parlamentului.

7. Parcursul profesional al carierei dnei R Weber obliga parlamentarii actuali ,in procedura declanșată, sa se poarte cu respect fata de activitatea desfasurata in zona ONG- urilor,a legislativului european si ca Avocat al Poporului care, fie vorba intre noi ,nu prea au cu ce se lauda decat ca au patruns in Parlament pe niste liste si nu ca ar fi avut vreun renume care sa le fi deschis poarta Parlamentului.

8. Maniera deloc eleganta, fatis subiectiva si vadit manifestata la ordin politic, vine si descalifica politicul ptr care institutiile democratice sunt doar trepte de cocotat pana in varful puterii,dupa care nu mai prezinta interes,ba chiar stanjenesc cand nu sunt serviabile sunt si/ ori ingenuncheate , si actioneaza cu initiative care strica ploile politicienilor mai vechi( sau invechiti , cu metehne si arierate mostenite genetic din vremurile in care s- au format) si mai noi, generatii din anii 1981-1985 care parca sunt gemelari la cat seamana in inaltime, chip, gandire si vorbe goale care se pierd printre cifre ce omului de rand nu- i spun nimic nici cand se uita in buzunare, nici in traista.

9.Politicienii vechi si noi ce nu se socotesc invatacei, ba din contra vor sa deie lectii celor in executarea mai multor mandate de legislatori, reproseaza ,prin declaratii de presa mai degraba, Avocatului Poporului,actiunile intreprinse ptr indreptarea unor neconstitutionalitati si care culmea s- au dovedit chiar binevenite si confirmate de CCR.

I se reproseaza,ne lasa sa intelegem politicienii puterii,ca nu a tinut seama de interesele acestora si prin sesizarea CCR le- au stricat ploile.

10. Tot ce nu serveste Aliantei conducatoare de la acest moment,orice actiune, intreprindere initiata de actualul Av al Poporului este socotita in favoarea PSD- ului, indiferent de obiectul,tinta,intentia, obiectivul sesizarii ce vizeaza un interes general,poate chiar asteptat de plebe.

11. Deci ,sa intelegem ca plebea trebuie sa vrea cum vrea politicul din fruntea tarii, altfel este o contra a Avocatului Poporului care sustinand vrerea cetatenilor in slujba caruia este,cu legitimitate de la lege, serveste samavolnic interesele PSD.

12. Prin urmare,cine nu- i cu noi,e impotriva noastra,a intereselor carora le zicem generale dar care sunt ,de fapt,ale politicului de la butoane.

13.Nu, dle presedinte al Camerei deputatilor,dna R. Weber prin actiunile publice de pana in prezent a respectat si propria lege de functionare si Constitutia si a urmarit indreptarea normelor stangace si superflue ,confirmate de cele mai multe ori de CCR.

14. Modalitatea prin care ati fortat revocarea Avocatului Poporului,lipsa de orice consideratie fata de persoana care detine aceasta functie,graba cu care urmariti inlocuirea ne duce cu gandul ca vin pe faras multe proiecte de legi care chiar nu trebuie,se pare,luate la puricat,nici nu prea ar trebui sa fie deranjata CCR chiar ptr orice " fleac" de lege care desigur nu va urmari decat interese generale dar particularizate,pe persoane,functii si domenii.

15. In general ," nu i se inchide microfonul" ci i se multumeste celui in functie ptr activitatea depusa, i se face public Raportul de activitate ptr ca poporul prin reprezentantul sau Parlamentul sa transmita acestuia, din teritoriu , ce aprecieri ori critici au.

16. Statul de drept,Democrația, Echilibrul puterilor, Curte Constitutionala,Justitie independenta, Avocatul Poporului nu sunt numai sintagme strecurate in discursuri si declaratii ca da bine la popor,ii place si Europei si sunt un conglomerat ce paveaza drumul spre Shenghen ori sa ne vada lumea cu ochi mai bunii inloc sa se distreze,in ritm de manele,de frecventele spectacole ce ne scapa in derizoriu.

Ele sunt valori care trebuie cu decenta,profesionalism,demnitate si stiinta respectate si promovate ca preventie si profilaxie la nivelul vulgului ce trebuie scos din ignoranta si responsabilizat sa fie in stare sa faca diferența intre Statul de drept si Statul de drepti,intre Forta dreptului si Dreptul fortei pe care l- ati exercitat acum ,prin conditiile si imprejurarile,revocarii Avocatului Poporului.

17. Daca Guvernul si Parlamentul si politicienii, initiatori de proiecte de legi , ar elabora norme fara ca ele sa schiopateze, sa aibe ,de fiecare data nevoie de carje si anexe si regulamente care adauga la lege, Curtea Constitutionala n- ar mai fi atat de asaltata cu zeci de mii de cauze,fiind premianta intre Curtile Constitutionale Europene la numarul de cauze asupra carora se pronunta si care ,de fapt,reprezinta si NOTA pe care o capata legiuitorii nostrii introdusi pe listele electorale in speranta ca din multimea de NO No Name se vor naste si genii legislatiare.

18. Exemplul postdecembrist de pluripartidism unde toate partidele sunt ca UNUL ptr noi, electoratul stimat la alegeri si ignorat dupa..., ptr ca oricare dintre partidele perindate cand la putere cand in opozitie nu au avut vreo diferentiere de conduita,nimeni nu mai vorbeste de doctrina, de programe, de strategie si proiecte, asa ca nici nu scade, nici n- adauga....

19. Singurele subiecte cu care opinia publica este aburita,intre altele, sunt:

- imprumuturi(!?)

- autostrazi in vesnice proiecte de fezabilitate

- cifre ce sufera de credibilitate in statistica CV- 19

- pensiile de serviciu

- SIIJ

- MCV si alti stapani in voga: Greco,Comisia de la Venetia, CJUE

- revocarile din Radio si TVR, in general ,

- revocarea judecatorilor Curtii Constitutionale

- revocarea Avocatului Poporului a carui vina este ca nu sunt in concordanta actiunile in numele Poporului cu vointa Politicului care parca ar fi al altui popor restrans doar la semenii care nu ies din front asemeni lumii descrise de Orwell.

20. Cu aceeasi buna-credinta dar si contrariata ca cetatean al acestei tari de modalitatea in care, cu usurinta politicul se debaraseaza, in orice conditii, in ochii lumii, fatis, de cei care nu se lasa ingenuncheati sper sa se faca dreptate, nu neaparat dnei R.Weber, ci poporului caruia i se cuvine un raspuns explicit, transant si convingator.

Nu ne- am lămurit, noi cei sau poate doar unii din popor, ce pricina i s- a adus ptr revocare, dnei R.Weber, ce atributii si- a incalcat, ce norme constitutionale a incalcat si de ce succesele initiativelor Avocatului Poporului confirmate de CCR au suparat atat de tare clasa politica aflata si ea in slujba poporului, cel putin dupa cum se afirma de la tribuna cea mai inalta a tarii.

O opinie!

Judecator Viorica Costiniu

Hon.Presedinte AMR"