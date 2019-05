Judecător din CSM, după aducerea în ţară a lui Mazăre: Unii inculpaţi folosesc canalele media pentru a descuraja organele judiciare

Judecătorul Bogdan Mateescu, reprezentant al judecătoriilor în Consiliul Superior al Magistraturii, afirmă că aducerea în ţară a lui Radu Mazăre şi condamnarea acestuia dovedesc faptul că discursul despre abuzuri este unul fals, în condiţiile în care faptele descoperite de procurori sunt reale. Magistratul susţine că inculpaţii folosesc unele canale media pentru a descuraja organele judiciare şi pentru a genera presiuni publice. Mateescu face apel la români să analizeze atent informaţiile din presă, în condiţiile în care inculpaţii sunt liberi să se apere public, în timp de magistraţii au obligaţia de rezervă.

"Pornind de la situatia persoanei condamnate aduse in tara pentru ispasirea pedepsei, as vrea sa facem un exercitiu de memorie.

Sa ne aducem aminte cum in trecut persoana condamnata aducea acuzatii magistratilor in aceste dosare finalizate. Acuzatii grave.

Cunoasteti discursul: vanatoare, dosare politice, hartuiri, nu imi mai amintesc daca se vorbea atunci despre "abuzuri".

Iata, instantele au dispus definitiv condamnari grele.

Asadar acele fapte existau (nu erau inventii, etc.) si asta o spun definitiv judecatorii.

Unele persoane urmarite sau judecate pentru infractiuni de coruptie si nu numai au acces la o diversitate de mijloace media. Sigur, libertatea de exprimare este garantata. Insa sunt cazuri cand folosesc canalele media pentru a lansa diverse acuzatii, pentru a minimaliza sau inlatura, in constiinta publica, impactul faptelor imputate. Poate si pentru a descuraja organele judiciare prin generarea unei presiuni publice.

Dimpotriva, pana la solutionarea definitiva a cauzelor, magistratii nu pot interveni. Nu pot contesta alegatiile persoanelor, nu se pot apara fata de aceste acuzatii.

Destinatarul mesajelor de acest tip este societatea. Miza unor posibile diversiuni de acest tip sunteti dumneavoastra.

Rugamintea mea este sa analizati atent, sa pastrati rezerve in a accepta pur si simplu acest tip de mesaje, iata, faptele graiesc de la sine. Nu avem acces la dosarele instrumentate de magistrati, persoanele impricinate nu au niciun interes sa prezinte probele in acuzare, iar regula in magistratura este competenta si buna credinta.

Eu pastrez aceasta rezerva si astept decizia justitiei.

Desi va marturisesc ca mi se pare interesant faptul ca oamenii pe care ii cunosc, care au muncit o viata si care au strans abia strictul necesar traiului si asta prin munca si eforturi mari, nu s-au regasit in acest tip de situatii", scrie Bogdan Mateescu pe Facebook.