Comunitatea LGBTQ ÎNCAIERĂ judecătorii: Danileț acuză că Stoicescu NU e anchetată de Inspecția Judiciară pentru critici

Judecătorul Cristi Danileț o atacă pe judecătoarea Adriana Stoicescu pentru ieșirea dură la adresa comunității LGBTQ. Danileț spune că deși a folosit cuvinte dure la adresa comunității, Stoicescu nu va fi niciodată de Inspecția Judiciară.

"Acest limbaj profund academic, ce denota o adâncă grija pentru aproapele, apartine unui aparator al drepturilor omului. Dupa cum se vede, apara drepturile si in timpul liber, ceea ce ma face aproape invidios: un astfel de individ nu va fi niciodata urmarit de Inspectia Judiciara pentru dragostea pe care o manifestă, ci va fi lasat sa zburde nestingherit in spatiul cosmic si chiar in cel online. Asa de liber as vrea si eu, insa nu am limbajul metaforic atat de dezvoltat", scrie Dănileț pe Facebook.

