Julian Nagelsmann nu este afectat după ce Laporta l-a făcut ignorant

Julian Nagelsmann, antrenorul echipei Bayern Munchen, spune că nu este afectat de faptul că preşedintele clubului FC Barcelona, Joan Laporta, l-a făcut "ignorant", arătând că este normal ca acesta din urmă să-şi apere gruparea, scrie DPA, potrivit Agerpres.

"Este bine că Laporta se exprimă, aşa aş face şi eu. A fost doar o întrebare din punctul de vedere al fanilor. Nu am nicio problemă cu Laporta, el trebuie să-şi reprezinte clubul", a spus tehnicianul bavarezilor.Laporta a afirmat că cluburile rivale ar trebuie să-şi vadă fiecare de treaba sa, acuzându-l pe Nagelsmann că este "ignorant".În urmă cu câteva zile, antrenorul german spunea că FC Barcelona "este singurul club din lume care nu are bani dar poate cumpăra orice jucător", după ce gruparea spaniolă, care are mari datorii, l-a transferat de la bavarezi pe Robert Lewandowski."Au cumpărat mulţi jucători, eu nu ştiu cum: este singurul club din lume care nu are bani dar poate cumpăra orice jucător, pentru mine asta e o nebunie", şi-a exprimat Nagelsmann uimirea într-o conferinţă de presă la Washington, unde Bayern era în turneu."Ei găsesc soluţii. Eu nu ştiu cum, însă da, au o echipă mai bună decât în sezonul trecut", a adăugat antrenorul de 34 de ani.După un conflict de mai multe săptămâni între Lewandowski şi şefii lui Bayern, campioana Germaniei a acceptat în cele din urmă să-l vândă pe atacantul polonez Barcei pentru 45 de milioane de euro, plus 5 milioane de euro bonusuri. Lewandowski mai avea un an de contract cu Bayern, pentru care marca mai mult de 50 de goluri pe sezon."A fost o afacere bună pentru Bayern. E greu, a dat multe goluri şi a fost una din marile vedete ale lui Bayern, însă ar fi plecat oricum, dacă nu în acest sezon, în cel următor, aşa că am fi avut provocarea un an mai târziu, iar de aceea acordul nu e atât de rău pentru Bayern", a spus Nagelsmann.Înainte de "Lewi", Barca a fost foarte activ în actualul mercato, întărindu-se cu extrema braziliană Raphinha, pentru care a plătit 60 de milioane de euro, cu fundaşul danez Andreas Christensen şi mijlocaşul ivorian Franck Kessie, liberi de contract. De asemenea, clubul i-a prelungit înţelegerea extremei franceze Ousmane Dembele, care va avea un salariu mai mic, potrivit presei spaniole.Nu este prima dată când oficialii clubului din Munchen, care se mândresc cu menţinerea unor finanţe sănătoase în ciuda impactului pandemiei de Covid, au criticat clubul catalan.La sfârşitul lunii iunie, când Barca era deja interesată de Lewandowski, fostul preşedinte Uli Hoeness a fost sarcastic: "Se pare că sunt artişti ai finanţelor, care, în ciuda datoriilor grele, că găsesc mereu o bancă care să le dea bani pentru a face astfel de oferte".În martie 2021, clubul catalan era "într-o situaţie de faliment contabil", cu o datorie abisală, probleme de cash-flow şi o masă salarială uriaşă, potrivit fostului director general al Barcei, Ferran Reverter.De atunci, Barca a luat măsuri care i-au permis să fie unul dintre protagoniştii perioadei de transferuri din această vară.