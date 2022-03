Jurnalist The Guardian, după ce a ajuns în România din Ucraina: 'Caz de manual al unei abordări civilizate și umane'

Corespondentul publicației britanice The Guardian laudă felul în care sunt tratați refugiații ucraineni în România. Jurnalistul Shaun Walker a trecut marți seară granița dintre Ucraina și România, împreună cu un val de refugiați.

„Tocmai am părăsit Ucraina și am ajuns în România. Coadă imensă, de peste 6 ore, în vânt și zăpadă, din cauza controalelor la granița ucraineană. În partea română: mâncare, băuturi, autobuze gratuite, ajutor, voluntari, oferte de cazare. Călătorii gratuite cu trenul în România. O lecție despre tratarea civilizată și umană a refugiaților”, a scris jurnalistul britanic pe Twitter.

El a postat și poza unui anunț CFR, în engleză și ucraineană, în care refugiaților li se comunică faptul că au călătorii gratuite cu trenul pe teritoriul României.

319.969 de cetăţeni ucraineni au intrat în România de la declanşarea invaziei rusești asupra țării lor şi până marţi, la ora 24,00, a anunțat Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. 234.369 dintre aceștia au părăsit deja România.

Just left Ukraine to Romania. Huge queues of 6+ hours in snow and wind, caused by Ukraine border checks.



On the Ro side: food, hot drinks, free buses, help, volunteers, arranging of rooms. Free travel on Ro trains.



Textbook case of a civilised and humane approach to refugees. pic.twitter.com/ZzJGag6Irh