Justiția a decis: elevii nu o să primească o subvenție de 50% la transportul în comun din partea Consiliului Județean Constanța

Tribunalul Constanţa a respins, miercuri, cererea Asociaţiei Elevilor din Constanţa de obligare a Consiliului Judeţean să acorde o subvenţie de 50 la sută la transportul judeţean pentru elevi şi studenţi. Decizia instanţei nu este definitivă, informează News.ro.

Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată solicitarea Asociaţiei Elevilor din Constanţa de a obliga Consiliul Judeţean să acorde elevilor şi studenţilor o reducere de 50 la sută la transportul judeţean.

Decizia instanţei poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanţa, în termen de 15 zile de la comunicare.

În 23 august 2018, reprezentanţii Asociaţiei Elevilor din Constanţa au depus o cerere de chemare în judecată a Consiliului Judeţean, după ce toate discuţiile legate de subvenţionarea transportului judeţean cu 50 la sută au rămas fără rezultat.

La începutul acestui an, Asociaţia Elevilor a organizat mai multe acţiuni de protest în faţa Consiliului Judeţean, solicitând aprobarea cererii lor.

În şedinţa Consiliului Judeţean din 30 ianuarie, preşedintele Asociaţiei Elevilor, Andrei Mihai Tănase, a cerut ca elevii să beneficieze de reducere la transportul judeţean.

"Am venit cu o solicitare de a înceta amânările, de a înceta promisiunile deşarte, de a adopta un proiect de hotărâre prin care elevii din judeţul Constanţa să poată beneficia de reducerile cu care sunt îndreptăţiţi, conform legii 1/2011. Până în momentul de faţă am primit argumente că nu se poate aplica această lege, am primit argumente că nu ar exista bani pentru a se aplica această lege. (...) Suntem aici să solicităm respectarea legii 1/2011 şi acordarea reducerilor pentru elevi şi studenţi la transportul judeţean. Pe cale de consecinţă convocarea unei şedinţe extraordinare săptămâna viitoare pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre", a afirmat liderul Asociaţiei Elevilor.

Consilierii judeţeni PNL au convocat, în 7 februarie, o şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean, care a avut pe ordinea de zi un singur proiect de hotărâre, şi anume acordarea unei reduceri de 50 la sută la transportul judeţean pentru elevi şi studenţi. După o dezbatere care a durat mai bine de o oră proiectul a fost supus la vot şi nu a trecut, înregistrându-se 15 voturi “pentru” şi 15 abţineri. De la şedinţa respectivă au lipsit şapte consilieri.

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Marius Horia Ţuţuianu, le-a transmis elevilor în mai multe rânduri că sunt căutate toate aspectele legale pentru a putea fi făcută această decontare. "S-au analizat toate posibilităţile de a face legal ca transportul pentru elevi să fie decontat. Nu doriţi decontarea pentru a merge la şcoală, doriţi decontarea pe toate rutele judeţene. Iniţial aţi cerut pentru 4.000 de copii, apoi 5.000, pe urmă 15.000, apoi 30.000 pentru a merge în orice localitate din judeţ, începând de la plajă până la discotecă. S-a format un grup de lucru care a discutat toate aspectele legale şi posibilităţile legale de a face această decontare. După cum ştiţi, noi nu avem regie de transport", a explicat preşedintele CJ Constanţa, în şedinţa din 30 ianuarie.