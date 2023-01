Justiția pe surse! Predoiu își toarnă cenușă în cap după ce a anunțat sentința neemisă de judecători pentru soțul Giorgianei Hosu

Ministrul justiţiei, Cătăliun Predoiu, ăşi cere scuze public, joi, după ce a afirmat într-un interviu că soţul fostei şefe a DIICOT Giorgiana Hosu a fost achitat în cadrul unui proces, deşi nu există o sentinţă în acest sens. Ministrul Justiţiei afirmă că avea informaţia ”din surse neoficiale” şi nu a verificat.

”În data de 18.01.2023, în cadrul emisiunii «Piaţa Victoriei», difuzată de postul «Europa FM», am făcut o afirmaţie eronată pe care doresc să o corectez, de asemenea, public. În cadrul dialogului pe care l-am avut cu moderatoarea, am afirmat că soţul doamnei Giorgiana Hosu a fost achitat în cadrul unui proces, în realitate procesul nefiind definitiv judecat”, a transmis, joi, Cătălin Predoiu.

Ministrul Justiţiei afirmă că eroarea comisă a fost fără intenţie.

”De bună credinţă am crezut în adevărul celor afirmate, dar, regretabil, nu am verificat în prealabil informaţia pe care o aveam din surse neoficiale. Îmi asum confuzia creată involuntar pe care o regret şi prezint scuze publicului. Precizez că aparatul ministerului nu are nicio responsabilitate în vehicularea acestei informaţii eronate, culpa îmi aparţine în întregime pentru că nu am verificat informaţia parvenită din surse neoficiale”, a mai transmis ministrul.

Acesta a reafirmat ”principiul independenţei justiţiei”, pe care susţime că l-a respectat în toată activitatea mea.

Fostul poliţist Dan Hosu, soţul fostei şefe a DIICOT Giorgiana Hosu, a fost condamnat, în 2020, la 3 ani de închisoare cu suspendare în dosarul în care este acuzat că a ajutat-o pe Angela Toncescu, fost membru în Consiliul de Administraţie al Carpatica Asig Sibiu să influenţeze deciziile de la nivelul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) astfel încât să obţină avizul pentru numirea în funcţia de preşedinte al CA al Carpatica Asig.

El a făcut apel, iar sentinţa este aşteptată în februarie.