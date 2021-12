Kamala Harris, marea speranță a democraților, s-a prăbușit: nu am vorbit cu Joe Biden despre realegere

Vicepreşedinta Statelor Unite, Kamala Harris, care trece printr-o perioada politică dificilă, a afirmat pentru Wall Street Journal că nu a discutat cu Joe Biden despre alegerile prezidenţiale din 2024 şi, în special, despre o candidatură a preşedintelui la acest scrutin, notează AFP.

Joe Biden, 79 de ani, a făcut deja cunoscut că intenţionează să candideze pentru un al doilea mandat, informează Agerpres.

"Vă spun clar: nu vorbim şi nu am vorbit despre realegere, pentru că nu am terminat încă primul an (de mandat) şi suntem în mijlocul unei pandemii", a declarat Kamala Harris pentru cotidianul financiar.Întrebată despre o eventuală nouă candidatură a lui Joe Biden, vicepreşedinta a insistat: "Nu mă gândesc şi nici nu am vorbit despre asta".Washingtonul circulă zvonuri de mai multe săptămâni privind relaţia dintre Kamala Harris şi liderul de la Washington şi numeroşi comentatori au început deja să speculeze ce se va întâmpla cu vicepreşedinta, puţin populară, dacă Joe Biden nu va candida pentru realegere.Kamala Harris pare să-şi găsească cu greu locul la Casa Albă, unde este însărcinată cu misiuni deosebit de sensibile, legate de accesul minorităţilor la vot sau de originile crizei migratorii la frontiera de sud.Vicepreşedinta a făcut istorie devenind prima femeie şi prima persoană de culoare şi de origine asiatică învestită în acest post, ceea ce o face teoretic moştenitoarea lui Joe Biden.