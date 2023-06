Kanye West, acuzat de abuz antisemit de către un fost partener de afaceri

Kanye West a fost acuzat că şi-a supus un fost partener de afaceri şi prieten la abuzuri antisemite. Un nou documentar BBC susţine, de asemenea, că West i-a cerut unui om al străzii să-i gestioneze campania prezidenţială, conform The Guardian, potrivit news.ro

Alex Klein, un antreprenor în domeniul tehnologiei care a lucrat cu rapperul - cunoscut acum sub numele de Ye - la "Stem Player", pe care acesta l-a folosit pentru a-şi lansa albumul "Donda 2", a decis să pună capăt colaborării după un comportament tulburător, inclusiv după ce l-a lăudat public pe Hitler. Drept urmare, el s-a trezit la capătul unei tirade furioase şi rasiste.

"Am refuzat 10 milioane de dolari. Kanye era foarte furios", spune Klein în documentarul BBC "The Trouble with KanYe".

"Spunea 'simt că vreau să te pocnesc' şi 'eşti exact ca ceilalţi evrei' - aproape că se bucura şi se delecta cu cât de ofensator putea fi, folosind aceste fraze în speranţa că mă va răni".

"L-am întrebat: "Chiar crezi că evreii lucrează împreună pentru a te ţine pe loc?", iar el a spus: "Da, da, cred că da".

Potrivit lui Klein, care a lucrat cu West între 2019 şi 2022, declaraţiile publice antisemite ale acestuia reprezintă o strategie politică deliberată.

El susţine că West a descris comentariile sale ca fiind "nici măcar o declaraţie pe care trebuie să o retrag, pentru că uite toată energia din jurul meu în acest moment. Fără acea declaraţie, nu aş fi devenit preşedinte".

"El crede că este destinul său manifest, destinul său ales de Dumnezeu să devină preşedinte. A folosit aceste declaraţii antievreieşti ca parte a unei platforme politice şi mi-a spus că încearcă să facă ceea ce a făcut Trump într-un mod mai intens".

Când prezentatorul documentarului, jurnalistul de investigaţie Mobeen Azhar, câştigător al premiului Bafta, l-a întrebat dacă planul lui West este de a-l "supradimensiona pe Trump", Klein a răspuns: "Exact, da".

În documentarul BBC, Azhar întâlneşte un om al străzii care susţine că West l-a abordat pentru a-i gestiona campania prezidenţială din 2024 după ce a frecventat aceeaşi biserică ca el.

Mark, care locuieşte în maşina sa, spune că West vizitează în mod regulat biserica creştină Cornerstone, unde naţionalistul alb Nick Fuentes este cunoscut pentru că organizează întâlniri politice.

Pastorul bisericii creştine Cornerstone, care nu a dorit să fie filmat pentru documentar, i-a spus lui Azhar că West a cumpărat o parte din proprietate şi are "planuri mari". Pastorul i-a arătat lui Azhar o cameră plină de muncitori la maşini de cusut, cu planşe de dispoziţie pe perete care prezintă noile modele pentru brandul său Yeezy.

Potrivit lui Klein, este important ca publicul să afle despre abuzurile antisemite pe care le-a primit din partea lui Kanye. "Întoarcerea lui Kanye este inevitabilă şi cred că este important să se facă lumină în această situaţie", spune el.