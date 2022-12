Kanye West șochează în ultimul său interviu: 'Iubesc naziștii... Îmi place Hitler'

Kanye West a stârnit indignare joi, declarându-și "dragostea" pentru naziști și admirația pentru Adolf Hitler însuși, în timpul unei transmisiuni în direct de ore întregi cu teoreticianul conspirației Alex Jones. În apariția extraordinară la Infowars a lui Jones, West - cunoscut acum ca Ye - a purtat o mască neagră care îi acoperea complet fața, în timp ce a vorbit despre păcat, pornografie și diavol, anunță france24.com.

"Îmi place Hitler", a spus West la un moment dat. Chiar dacă West și-a ascuns fața - masca nu avea nici fante pentru ochi și nici pentru gură - nu părea să existe nicio îndoială că era el. Jones i s-a adresat ca fiind West în timp ce vorbeau, Infowars a afișat interviul ca fiind cu West, iar la un moment dat Jones a luat telefonul mobil al lui West și a postat pe contul său un tweet care apărea în timp real.

West, care a declarat că va candida pentru funcția de președinte al SUA în 2024, a vorbit deschis despre luptele sale cu bolile mintale, dar comportamentul său neregulat a continuat să stârnească îngrijorare.

Rapperul-businessman și-a văzut relațiile comerciale prăbușindu-se după o serie de comentarii antisemite. Dar în lunga sa apariție la transmisiunea în direct de la Infowars, West a fost neîmpăcat, stârnind râsete șocate și chiar dezacord din partea gazdei de extremă dreapta Jones.

"Văd lucruri bune și despre Hitler", i-a spus el lui Jones. "Tipul ăsta... a inventat autostrăzile, a inventat chiar microfonul pe care l-am folosit ca muzician, nu poți spune cu voce tare că această persoană a făcut vreodată ceva bun, și am terminat cu asta. Am terminat cu clasificarea, fiecare ființă umană are ceva valoros pe care l-a adus, mai ales Hitler. "Îmi place Hitler."

Jones, un provocator în serie care a fost obligat să plătească sute de milioane de dolari în daune pentru că a susținut că unul dintre cele mai mortale atacuri în școli din America a fost o "farsă", a intervenit spunând că "naziștii au fost niște huligani și au făcut lucruri foarte rele".

West nu a dat înapoi. "Dar au făcut și lucruri bune. Trebuie să încetăm să ne mai batem joc de naziști tot timpul... Iubesc naziștii".

În octombrie, gigantul german de îmbrăcăminte sportivă Adidas a rupt legătura profitabilă cu West după ce vedeta a făcut declarații antisemite, inclusiv amenințând că "va merge cu Death Con 3 pe Evrei", folosind o referire greșit scrisă la pregătirea militară a SUA.

Casa de modă pariziană Balenciaga și retailerul american de îmbrăcăminte Gap au rupt, de asemenea, legăturile cu West, care a apărut la o prezentare de modă din Paris purtând un tricou cu sloganul "White Lives Matter", o replică la mișcarea pentru egalitate rasială Black Lives Matter.

West a apărut în emisiunea lui Jones cu Nick Fuentes, același suprematist alb cu care West a luat cina săptămâna trecută cu Donald Trump la proprietatea din Florida a fostului președinte, într-o întâlnire care a provocat indignare.

Transmisiunea în direct de joi a stârnit o condamnare imediată din partea Coaliției Evreiești Republicane, care i-a numit pe cei trei bărbați "un triumvirat dezgustător de teoreticieni ai conspirației, negaționiști ai Holocaustului și antisemiți".

"Având în vedere laudele sale la adresa lui Hitler, nu poate fi exagerat faptul că Kanye West este un bigot josnic și respingător care a vizat comunitatea evreiască cu amenințări și defăimare în stil nazist", se arată într-o declarație a coaliției. "Conservatorii care l-au îngăduit în mod eronat pe Kanye West trebuie să clarifice faptul că el este un paria. Destul este destul".