Karlovy Vary IFF - lupta pentru Globul de Cristal. Retrospectivă dedicată The Film Foundation lui Scorsese

Karlovy Vary International Film Festival, cel mai important eveniment de gen din centrul şi estul Europei, a dezvăluit marţi lineup-ul selecţiei oficiale, restrospectivei şi programul dedicat profesioniştilor din industrie.

În două competiţii şi în programul de proiecţii speciale au fost anunţate 27 de premiere mondiale, două premiere internaţionale şi două premiere europene.

În competiţia pentru Globul de Cristal au fost selectate 12 filme: „As Far as I Can Walk” (r. Stefan Arsenijević; Serbia, Franţa, Luxembourg, Bulgaria, Lituania), „At Full Throttle” (r. Miro Remo; Cehia, Slovacia), „Bird Atlas” (r. Olmo Omerzu; Cehia, Slovenia, Slovacia), „Boiling Point” (r. Philip Barantini; Marea Britanie), „Every Single Minute” (r. Erika Hníková; Cehia, Slovacia), „The Exam” (r. Shawkat Amin Korki; Germania, Irak, Qatar), „The Legend of the Sons” (r. Claudio Cupellini; Italia), „Nö” (r. Dietrich Brüggemann; Germania), „Le Prince” (r. Lisa Bierwirth; Germania), „Saving One Who Was Dead” (r. Václav Kadrnka; Cehia, Slovacia, Franţa), „The Staff Room” (r. Sonja Tarokić; Croaţia) şi „Wars” (r. Nicolas Roy; Canada).

Douăsprezece filme au fost incluse şi în competiţia East of the West, dedicată producţiilor din estul Europei, iar opt, în secţiunea de proiecţii speciale, între care se regăseşte „The Party and the Guests” (r. Jan Němec; Cehoslovacia, 1966).

Cea de-a 55-a ediţie a festivalului, care va avea loc între 20 şi 28 august, va fi deschisă cu proiecţia „Zátopek”, dramă semnată de David Ondříček despre atletul Emil Zátopek, de patu ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, considerat cel mai popular atlet din istoria Cehiei.

Retrospectiva festivalului este dedicată anul acesta The Film Foundation, organizaţie de restaurare şi conservare înfiinţată de cineastul american Martin Scorsese în 1990. Aici sunt incluse 10 dintre cele peste 900 de filme restaurate până în prezent. Este vorba despre lungmetraje semnate de unii ca Robert Downey Sr., Michael Curtiz, Fernando de Fuentes şi George Cukor.

Evenimentele dedicate profesioniştilor din industria filmului vor avea loc, sub numele Eastern Promises Industry Days, între 28 iulie şi 12 august, iar în acest program au fost selectate 29 de proiecte, conform news.ro.