Katy Perry și Orlando Bloom vor avea o nuntă cu un număr mic de invitați

Cântăreața americană Katy Perry și actorul britanic Orlando Bloom vor avea o nuntă cu un număr mic de invitați,doar rudele și prietenii apropiați fiind invitați să participe, relatează bangshowbiz.com potrivit mediafax.

Surse apropiate celor doi au dezvăluit că se fac planuri de nuntă, dar că nu a fost stabilită o dată pentru ceremonie. Deși sunt discreți cu privire la detaliile de nuntă, cei doi își doresc o ceremonie la scară restrânsă, la care să participe doar apropiații cuplului.

"Katy și Orlando au așteptat această zi de foarte mult timp și sunt pregătiți să se îmbarce în acest angajament pe viață. Ei s-au mai gândit la logodnă înainte de despărțirea lor în 2017, dar Katy nu era pregătită. Ea credea că nu e gata pentru așa ceva dar și-a dat seama, după o perioadă în care au fost despărțiți, că Orlando era bărbatul potrivit în viața ei.", a declarat un apropiat al cuplului.

Anterior, Perry a spus că nu se aștepta să se căsătorească din nou. "Sunt foarte pragmatică și meticuloasă și mult mai puțin fantezistă în legătură cu lucrurile în general. Vreau să spun, am fost căsătorită când aveam 25 de ani.", a spus cântăreața."Am 34 de ani. Asta a fost acum 10 ani. Atunci eram adepta conceptului «O persoană pentru restul vieții mele», și acum nu mai sunt sigură că acea idee este pentru mine. Sunt o persoană diferită față de cine eram în trecut", a continuat aceasta.

Cântăreața americană Katy Perry și actorul britanic Orlando Bloom s-au logodit în luna februarie, de Valentine's Day. Vestea a fost confirmată prin intermediul unei imagini postate de Perry pe Instagram, fotografia înfățișând-o purtând un inel de aur, cu diamant roz, pe degetul dedicat de obicei bijuteriilor cu care se oficializează logodna.

Ambii soți se află la a doua căsnicie. Katy Perry a mai fost căsătorită, între 2010 și 2012, cu actorul britanic de comedie Russell Brand. Orlando Bloom a mai avut, între 2010 și 2013, un mariaj cu fotomodelul australian Miranda Kerr, cu care are un fiu în vârstă de 8 ani, Flynn.

Katy Perry, care s-a situat pe primul loc în topul celor mai bine plătite cântărețe în 2018 realizat de Forbes, este celebră pentru piese precum "Teenage dream", "Firework", "California Gurls", "E.T.", "Hot N Cold" şi "I Kissed a Girl".

Orlando Bloom a putut fi văzut în filme precum "Elicopter la pământ!/ Black Hawk Down" (2001), "Troia/ Troy" (2004), "Regatul Cerului/ Kingdom of Heaven" (2005) şi "Cei trei muschetari/ The Three Musketeers" (2011). El este cunoscut mai ales pentru rolul elfului Legolas din trilogiile "Stăpânul inelelor/Lord of the Rings" şi "Hobbitul". Starul britanic a jucat şi în franciza foarte profitabilă "Piraţii din Caraibe/Pirates of the Carribean", alături de Johnny Depp.