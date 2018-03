Kelemen Hunor de la UDMR anunţă că e nevoie de o colaborare strategică a României cu Ungaria, dar şi de parteneriate cu ceilalţi vecini

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru Agerpres, că este nevoie de o colaborare strategică între România şi Ungaria, la fel cum este necesar ca România să aibă parteneriate şi politici de vecinătate cu toate statele din jurul său. În context, el s-a referit la necesitatea dezvoltării infrastructurii feroviare în zonă, dar şi a infrastructurii rutiere, cu accent şi pe o cale ferată de mare viteză între Bucureşti şi Budapesta.

"Este un proiect fiabil pe termen lung, nu de azi pe mâine (n.r. - calea ferată de mare viteză Bucureşti-Budapesta). Şi până la urmă, interesele economice, interesele comune în zonă, în regiune, în Europa de Est, în Europa Centrală eu cred că, pentru orice om raţional, arată că trebuie o colaborare strategică între Ungaria şi România. Eu nu văd nicio problemă în ceea ce priveşte aceste proiecte, doar că e nevoie şi de determinarea de a duce la bun sfârşit proiectele. În România foarte puţine proiecte, aproape niciun proiect în ultimii 20 de ani, vorbesc de proiecte mari, nu a fost dus până la capăt. Dar dacă ne gândim şi la schimburile comerciale, la balanţa comercială între România şi Ungaria, dacă ne gândim şi la ce se va întâmpla în viitor, pe termen mediu, pe termen lung, cum se va dezvolta această regiune, ce înseamnă România, Marea Neagră, Portul Constanţa, pe de o parte, pe de altă parte Serbia, Bulgaria, cu tot ce înseamnă Balcanii de Vest şi tot ce înseamnă Grecia, porturile greceşti, eu cred că o infrastructură rutieră foarte dezvoltată şi o infrastructură feroviară ar ajuta enorm de mult economic toată zona, inclusiv zona Mării Negre", a spus Kelemen Hunor.

Potrivit preşedintelui UDMR, comunitatea maghiară din România trebuie să fie o punte între Bucureşti şi Budapesta. "Comunitatea maghiară din România poate şi trebuie să fie o punte între cele două ţări şi eu, cu forţele mele, aşa, mai modeste, am încercat să ajut cu cât pot ca aceste relaţii - şi cele politice, şi cele economice - să fie normale. Vorbim de politica de vecinătate a României. România este o ţară importantă în această zonă, dar are nevoie de parteneri, are nevoie de colaborare regională, are nevoie de parteneriate şi de politici de vecinătate cu toate statele, şi cu Bulgaria, şi cu sârbii, şi cu ungurii, şi cu ucraineni, în limita posibilităţilor de acolo, cu conflictul existent. Moldova este un caz aparte, despre care trebuie să vorbim sincer, în toată profunzimea ei este o relaţie extrem de importantă", a afirmat Kelemen Hunor.

În opinia sa, relaţiile româno-ungare sunt pe cale de normalizare. "Revenind la Ungaria, în ultima perioadă am văzut că există şanse de a normaliza relaţiile şi acum văd că sunt unii care iarăşi se îngrijorează de ce se va întâmpla cu România, cu Transilvania, cu Ardealul. Nu cumva să se întâmple nu ştiu ce nenorocire. Nu se va întâmpla nicio nenorocire! Dacă cei care vorbesc la televizor prostii se uită la cifre, se uită la ce se întâmplă în lumea reală, vor afla că aceste schimburi comerciale funcţionează, funcţionează chiar la cote foarte ridicate şi nu ţin cont de analişti politici. Eu cred că din acest punct de vedere, România, în această perioadă, ar trebui să se gândească foarte serios cum va lega infrastructura mare, rutieră şi feroviară, cu Occidentul, cu Europa Centrală şi cum va maximiza tot ce se poate maximiza din această resursă uriaşă pe termen lung", a completat liderul UDMR.