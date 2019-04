Kelemen Hunor, explicaţie spumoasă pentru votul UDMR pe Codul Penal: 'Nu s-a întâmplat nimic în această ţară, doar dezbatem corupţia'

Kelemen Hunor a declarat, miercuri, la Arad, că UDMR a votat pentru modificarea Codului penal pentru că nu s-a adăugat nici măcar „o virgulă” la deciziile Curţii Constituţionale. Acesta a precizat că de 15 ani sunt doar „discuții” despre corupție și justiție, dar nimic nu s-a schimbat în România.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, miercuri, la Arad, în cadrul unei conferinţe de presă, că partidul a susţinut adoptarea modificărilor la Codul penal în condiţiile în care nu s-a adăugat nimic în plus la deciziile Curţii Constituţionale.

„Curtea Constituţională a anulat o grămadă de prevederi din Codul penal şi Codul de procedură penală. În comisie nu s-a adăugat nimic la deciziile Curţii Constituţionale, nu s-a adăugat nicio virgulă. Noi am spus că deciziile Curţii Constituţionale într-o ţară democratică, indiferent că ne plac sau nu ne plac aceste decizii, trebuie să fie respectate. Este responsabilitatea Guvernului, pe de o parte, şi responsabilitatea Parlamentului, pe de altă parte, să pună de acord legile cu deciziile Curţii Constituţionale. În România, ani de zile, nici Guvernul, nici Parlamentul nu-şi asumă această responsabilitate, fuge de această responsabilitate. Atunci nu te fă politician. Du-te şi fă altceva. Sigur, nu e foarte plăcut, nu este foarte simplu să faci astfel de amendamente şi noi am spus că în cazul în care nu se schimbă nicio virgulă faţă de deciziile Curţii Constituţionale, atunci noi nu avem o problemă în acest moment cu aceste coduri, cu toate că noi Codul penal nu l-am votat iniţial, fiindcă aveam o problemă cu acel articol despre care am mai spus, care a şi căzut la Curtea Constituţională”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit Mediafax.

De asemenea, preşedintele UDMR a precizat că de 15 ani în România se tot fac dezbateri despre corupţie şi justiţie, dar nu s-a făcut nimic concret şi că a fost informat de către colegii săi că Liviu Dragnea sau Călin Popescu Tăriceanu nu ar avea niciun avantaj ca urmare a acestor modificări.

„Nu vă supăraţi, din 2004 până în 2019 eu am albit, dar în rest nu s-a întâmplat nimic în această ţară, doar dezbatem corupţia, justiţia. 15 ani de zile. Băsescu a câştigat alegerile cu ţepele şi cu Năstase tras în ţeapă în Piaţa Victoriei. Foarte bine, ok. Dar după 15 ani de zile să nu construieşti o autostradă, să nu faci o investiţi în portul Constanţa, să nu faci lucruri care sunt necesare, dar să dezbaţi în continuare justiţia şi apoi când trebuie să pui deciziile Curţii Constituţionale în legislaţie spui că nu, că nu ştiu ce... Nu avantajează până la urmă nici pe domnul Dragnea, nici pe domnul Tăriceanu această modificare. Cred, aşa am înţeles de la colegii mei, că nu au nicio legătură, după deciziile Curţii Constituţionale în niciun caz. Înseamnă că nu meriţi să fii în Parlamentul României. Asta e, sunt decizii grele, nu sunt decizii uşoare”, a explicat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă va fi afectată imaginea României ca urmare a adoptării Codurilor penale în momentul în care în ţara noastră este prezentă Comisia de la Veneţia, liderul UDMR a declarat că această comisie doar face recomandări.

„Comisia are un rol consultativ, face recomandări. Aşa cum a făcut o recomandare legat de referendum şi a recomandat să nu se ţină referendumul odată cu alegerile, a fost şi este recomandarea Veneţiei din 2009 după referendumul organizat de fostul preşedinte Băsescu. România nu a ţinut cont de această recomandare. Poţi să ţii cont, poţi să nu ţii cont, dar în principiu ar trebui să acceptăm cu toţii. Ori de fiecare dată ţinem cont de recomandările Comisiei de la Veneţia, şi eu personal aş opta pentru aşa ceva, ori niciodată nu ţinem cont de recomandări. Nu se poate, o dată ţii cont de recomandări, când îţi convine, când nu-şi convine spui doar că e o recomandare. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ţinem cont de aceste recomandări cel puţin până când reuşim să ne aşezăm la masă şi să clarificăm câteva principii importante, inclusiv principii instituţionale în această ţară. Asta este părerea mea, dar imaginea României nu va fi afectată mai mult decât a fost afectată în ultima perioadă de tot ce s-a întâmplat în ţară. Punctul lor de vedere este unul pertinent şi important, eu aş ţine cont de aceste recomandări, dar de fiecare dată trebuie să subliniem că este vorba doar de o recomandare”, a declarat Kelemen Hunor.

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, ca for decizional, proiectele pentru modificarea Codului penal şi a celui de procedură penală. Procedura parlamentară a fost reluată după ce lui Tudorel Toader i s-a reproşat că nu iniţiază OUG pentru aceste modificări.