Kelemen Hunor spune că înlăturarea lui Florin Cîțu de la șefia PNL era inevitabilă

Liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat, marţi la Profit TV, despre demisia lui Florin Cîţu de la şefia PNL că în România, dacă premierul nu e şi preşedintele partidului, apar tensiuni şi preşedintele pierde partidul.

”Eu am simţit că există o nemulţumire, discuţii în PNL. După 6 luni să schimbi preşedintele partidului nu e ceva uzual, dar nu vreau să comentez, e problema PNL cum gestionează partidul. Este responsabilitatea colegilor din PNL, am înţeles că au Congres pe 10 aprilie şi închid ceea ce au de închis şi trebuie să mergem mai departe”, a spus liderul UDMR.

Întrebat dacă exista un blocaj în coaliţie, în ultima perioadă, vicepremierul a răspuns: „Eu nu pot să spun acest lucru, nici nu e treaba mea şi nici nu pot să spun acest lucru. Un alt aspect este foarte clar, în România, dacă premierul nu este şi preşedintele partidului de guvernământ, apar astfel de tensiuni în interiorul partidului. (..) Asta este concluzia noastră comună, când nu este premierul şi preşedintele partidului şi invers, atunci preşedintele partidului pierde partidul destul de repede”.

Potrivit lui Kelemen Hunor, faptul că Nicolae Ciucă va fi preşedintele PNL ”va consolida probabil PNL-ul, în sensul de a lua decizii mai repede în PNL” pentru că formațiunea este un partid „cu mulţi primari, cu multe interese, în sensul bun al cuvântului şi atunci singur că nevoie de o coordonare foarte disciplinată”.

Liderul UDMR a menționat că premierul este ”un om extrem de serios, care are o capacitate de muncă şi de concentrare enormă”. Despre relaţia cu Nicolae Ciucă, Kelemen Hunor a spus că este o relaţie ”corectă, colegială, este ok”. ”Discutăm, când e nevoie, în fiecare zi dacă e nevoie, este o relaţie foarte ok, nu am ce să spun mai mult”, a spus el.

”În ceea ce priveşte seriozitatea, interesul, îl interesează absolut orice şi este atent la orice detaliu vrea să cunoască tot ce e pe ordinea de zi şi o capacitate de muncă uriaşă”, a mai spus Kelemen Hunor despre premierul Nicolae Ciucă.

Despre ipoteza ca Nicolae Ciucă să rămână premier până în 2024, Kelemen Hunor a spus că nu s-a discutat aşa ceva. ”Citesc şi eu, dar oficial, semioficial, neoficial nu am auzit. Există un protocol de guvernare în care scrie că anul viitor, în mai, în primăvara anului viitor, se face rocada”, a spus Kelemen Hunor, precizând că atâta vreme cât nimeni nu contestă acest protocol, merg mai departe cu el.

”Orice înţelegere poate fi schimbată, nu e o catastrofă, dar până acum nici PNL nici PSD nu au contestat şi nici nu au cerut rediscutarea protocolului semnat anul trecut, când s-a format această coaliţie. Deci eu merg pe această înţelegere, care sigur, nu astăzi are de rezolva o situaţie ci peste un an de zile”, a mai spus el.