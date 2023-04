Kelemen Hunor îi înțeapă fin pe liderii PSD și PNL: 'Cetățenii nu sunt foarte interesați de rotativă, au probleme cotidiene!'

Cetățenii nu sunt foarte interesați de rotativa guvernamentală, ci au alte treburi și se confruntă cu probleme cotidiene, spre deosebire de anumiți politicieni care au impresia că 99% dintre oameni se uită tot timpul la ei și le admiră genialitatea, consideră președintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor.

”Cetățenii nu mi se par că sunt foarte interesați de rotativă, au probleme cotidiene. Dimineață să îți duci copilul la școală, să mergi la muncă, să te enervezi pe nu știu ce chestiuni.

Doar anumiți politicieni au impresia că 99% dintre cetățenii României se trezesc cu ei și se culcă cu ei seara și de dimineață până seara se uită la ei și admiră genialitate lor. Nu, oamenii au alte treburi, nu sunt foarte prinși cu rotativa”, a spus Kelemen Hunor, miercuri, la Interviurile Digi24.ro.

Hunor: "Noi ne-am făcut treaba"

Liderul UDMR a explicat că protocolul privind rotativa guvernamentală a fost semnat între PSD și PNL, iar Uniunea nu este parte a acestui protocol. ”Rotativa trebuie să se facă pe înțelegerea făcută între PSD și PNL. Nu ne privește. Nimeni nu a denunțat protocolul. Sigur, se poate orice, dar dacă deschizi, e greu de închis.

UDMR nu face parte din rotativă, că nu dă premier. Rotativa a plecat de la a schimba premierul.

Noi ne-am făcut treaba, să ne spună cineva că nu am respectat programul de guvernare, programul stabilit în coaliție, dacă am făcut ceva care nu este conform programului de guvernare, hai să discutăm, dar nu am auzit”, a mai spus Kelemen Hunor, care adăugat că partenerii din coaliție nu au de ce să fie supărați pe UDMR.