Kelemen Hunor neagă un CONFLICT cu ministrul Justiției privind desființarea SIIJ: 'Nu am niciun meci cu Stelian Ion'

Kelemen Hunor a vorbit, marți seară, la B1 TV, despre avizul de deființara a Secției Speciale pentru Investigraea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ).

Vicepremierul a declarat că nu este într-un conflict cu Ministrul Justitiei, Stelian Ion, însă propunerea UDMR a fost ca anchetarea magistraților să se facă la Secția de Urmărire Penală și Criminalistică.

"Nu știu ce se va întâmpla cu SIIJ, în acest moment. Nu am nici un meci cu Stelian ion. Noi am stabilit ca vom desființa SIIJ-ul. Niciodată nu am discutat în timpul formării coaliției ce se va întâmpla după desființarea SIIJ. Am avut un punct de vedere rațional și argumentat: nu putem să ne întoarcem de unde am plecat. Am citit și raportul Inspecției Judiciare de 270 de pagini, dacă doar jumătate din el este adevărat, avem o problemă uriașă. Nu putem să mergem dintr-o extremă în alta, ar trebui să găsim un echilibru. Am propus ca toate dosarele de la SIIJ și tot ce înseamnă în viitor anchetarea magistraților să se întâmple într-o structură existentă la Procuratura Generală, în coordonare Procurorului General, e vorba despre Secția de Urmărire Penală și Criminalistică, o secție care funcționează. Asta a fost propunea noastră, anchetă să fie făcută de procurori cu un grad de Curte de Apel. Asta a fost propunerea mea. Nu a acceptat Ministrul Justiției. Liberalii au avut o altă propunere legată de teritorialitatea anchetelor, nu a acceptat nici această variantă și a venit cu CSM-ul.

Nu știu cine i-a pus în față lui Stelian Ion sau a gândit el. Mie mi-a zis ca are o soluție de compromis și i-am zis ca dacă funcționează nu o blochez și mergem cu ea, după care care spune ca nu el a venit cu această propunere, ci UDMR-ul. Eu pot demonstra în două feluri: am mesajele pe Whatapp, pe o anumită discuție, dar ține de noi și nu vreau să apelez la asta. Pot să demonstrez depunând un amendament la Senat, la Comisia Juridică, care mai are un avantaj: nu are nicio problem[ de constituționalitate.

Nu am spus niciodată despre miniștrii USR că ceea ce spun ei este fals, sunt solidar cu ei. Stelian Ion trebuie să clarifice tot public asa cum a făcut și afirmația. Pe mine mă interesează independența judecătorului de la care eu aștept ca cetățean să spună care este adevărul, cum stau lucrurile. Nu aștept adevărul de la Procuror, ci de la Judecător. Dacă s-a dovedit că varianta veche, înainte SIIJ-ului nu era ok, de ce vrei să te întorci acolo, să repeți greșelile? Varianta noastră, clară, simplă transparentă, la Procurorul General, la Secția de Urmărire Penală și Criminalistică, SIIJ-ul se va desființa, asta este dezideratul nostru.

Nu vreau să influențe nici Judecătorii, nici Procurorii, nu am niciun interes, nici mijloace și nici nu doresc. Vreau să terminam odată cu treburile Justiție, să aibă independență, garanției nu stă în mâna politicienilor și sa nu pierdem încă patru ani vorbind despre Justiție", a spus Kelemen Hunor.