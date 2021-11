Kelemen Hunor: PSD, pe bună dreptate, poate cere Prim-ministrul

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri la Antena 3 că PSD este îndreptățit să ceară funcția de premier ca să intre în Guvern.

„PSD poate cere premierul pe buna dreptate, pentru ca are mai multe mandate (in Parlament) decat au PNL si UDMR impreuna”, a spus liderul UDMR.

PNL și PSD vor negocia oficial, mâine, formarea unui nou guvern. PNL vrea să dea premierul, la fel și PSD vrea propriul prim-ministru.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, că social-democraţii nu vor intra în negocieri sau în discuţii "sterile" cu PNL sau USR cu privire la ministere, ci doresc ca mai întâi să se stabilească programul de guvernare şi priorităţile.



"Ne aflăm într-o criză majoră pandemică negestionată, ne aflăm într-o criză economică, într-o criză socială, în ceea ce priveşte preţurile, vedeţi evoluţia euro din această dimineaţă, şi într-o criză politică declanşată de fosta guvernare de dreapta, respectiv de PNL şi de USR. Toate crizele pandemice, economice şi sociale au fost gestionate şi sunt efectul acestei alianţe de dreapta susţinută de preşedintele României. Aici este discuţia. Am văzut abordarea celor două partide în şedinţele lor, este o abordare în continuare şi arogantă şi superficială. Eu vă anunţ că am terminat cu colegii mei şi cu specialiştii partidului cele 100 de priorităţi pentru români (...) şi de la aceste lucruri vom porni discuţiile pe care o să le avem cu PNL sau cu USR. Nu am stabilit când vom avea aceste discuţii. Ce vă pot spune cu certitudine este că PSD nu va intra în negocieri sau în discuţii sterile privind ministerele, întâi stabilim programul de guvernare, care sunt priorităţile, apoi vom avea discuţii", a afirmat Ciolacu, la sediul central al PSD.



El a adăugat că PSD va merge, la consultările de la Palatul Cotroceni, cu o propunere de premier.



"Să nu credeţi vreo clipă că eu nu o să cer mandat colegilor mei ca PSD să meargă cu propunere de prim-ministru. Este exclus aşa ceva. Propunerea o vom hotărî noi în interiorul partidului, dar să nu credeţi că noi vom face vreo construcţie politică aberantă sau excluzând nişte lucruri evidente", a subliniat Marcel Ciolacu.



Liderul PSD a reiterat că partidul este dispus să îşi asume guvernarea, mai ales în condiţiile în care are cel mai mare grup parlamentar.



"Orice formaţiune politică, când are de-a face cu o asemenea criză, stă de vorbă cu toată lumea. (...) PSD este dispus să îşi asume actul de guvernare, să reuşim să scoatem România din criza în care a fost trimisă de către guvernările de dreapta. Cred că este obligaţia noastră, când avem cel mai mare grup parlamentar, să ne implicăm în gestionarea crizelor din România. Cred că acest bâlci de două luni de zile, cu desemnări de prim-miniştri ştiind că nu vor trece, cu programe de guvernare, cu rezoluţii în timpul nopţii care nu au nicio legătură cu problemele românilor, cred că e cazul să înceteze", a transmis Ciolacu.