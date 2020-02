Actorul Kirk Douglas şi-a donat toată averea în valoare de 60 de milioane de dolari. Printre beneficiarii donaţiilor se numără Spitalul pentru Copii din Los Angeles şi Universitatea St Lawrence. Vedeta nu i-a lăsat nimic fiului său, Michael Douglas, notează Mail online, potrivit Mediafax.

Kirk Douglas, care a murit pe 5 februarie, era cunoscut pentru donaţiile pe care le-a făcut şi în timpul vieţii pentru fundaţii umanitare.

O sumă totală de 50 de milioane de dolari va fi distribuită prin Fundaţia Douglas, înfiinţată de actor împreună cu soţia sa, Anne.

Vedeta avea 13 ani în momentul morţii şi a ţinut ca averea sa să ajungă, printre alţi beneficiari, la Universitatea St. Lawrence University, unde a fost creată o bursă pentru copii proveniţi din rândurile minorităţilor şi din familii fără posibilităţi.

Pe lista benegiciarilor se mai numără congregaţia Templul Sinai din Los Angeles, Teatrul ”Kirk Douglas” şi Spitalul pentru Copii din Los Angeles.

În afara soţiei sale, în urma lui Kirk au rămas şi cei trei fii ai lor, Michael, Joel şi Peter.

Michael Douglas, în vârstă de 75 de ani, el însuşi vedetă la Hollywood nu a primit niciun ban moştenire dar are o avere estimată la 300 de milioane de dolari.

Născut pe 9 decembrie 1916, în localitatea Amsterdam din statul american New York, Kirk Douglas, pe numele real Yssur Danielovitch, a jucat în primul său film în 1946 - un noir clasic intitulat "Dragoste ciudată/ The Strange Love of Martha Ivers".

S-a remarcat apoi în filme precum "Gunfight at the O.K. Coral", "Călăreţul singuratic/ Lonely Are the Brave" şi "Umbra unui uriaş/ Cast a Giant Shadow".

Pe parcursul carierei sale prestigioase, Kirk Douglas a primit trei nominalizări la premiile Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele "Van Gogh/ Lust for Life", "Urâtul şi frumosul/ The Bad and the Beautiful" şi "Champion".

Deşi nu a câştigat niciodată Oscarul pentru interpretare, a primit din partea Academiei de film americane un premiu onorific, care i-a fost înmânat de Steven Spielberg în 1996.

Ultimul rol pe marele ecran a fost cel din "Illusion" (2004), cu Bryan Cranston, regizat de Michael A. Goorjian.

Kirk Douglas a fost şi scriitor, având la activ mai multe romane şi volume de memorii.