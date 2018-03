Klaus Iohannis aprobă ultima mutare a Guvernului: este un termen realist 2024

Președintele Klaus Iohannis susține că România a ieșit din marja de conformare pentru tentativa de adrerare la Zona Euro, însă arată că s-ar putea redresa situația printr-un efort politic al Guvernului. Președintele consideră că un Comitet de lucru pentru moneda euro, care va lucra serios, ar putea aduce România în situația ca în 2014 să adopte moneda europeană.

”În acest moment și temporar am ieșit din marja de conformare, dar lucrurile se pot corecta, dacă există voință politică din partea Guvernului, nota bene.

Față de acel Comitet nu vreau, sunt sceptic, dar noi am avut deja un Comitet sub coordonarea BNR, acum avem unul sub coordonarea Guvernului. În esență, dacă acel Comitet se va apleca foarte serios asupra acestei probleme, atunci termenul 2024 este unul realist pentru adoptarea monedei euro”,, arată Klaus Iohannis.